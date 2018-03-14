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Ольга Рапунцель готова к родам

Звезда эпатажной телестройки «Дом-2» порадовала своих поклонников приятными вестями.

Многочисленные зрители уже не могут дождаться того момента, когда Ольга Рапунцель наконец-таки уйдет в декретный отпуск. Ежедневно девушку буквально засыпают вопросами о дате родов, о роддоме и о периоде, который она планирует провести вне Периметра.

Ольга Рапунцель готова к родам

Несколько часов назад в личном микроблоге Ольга опубликовала пост, в котором сообщила своим поклонникам, что они с Дмитрием уже полностью готовы к тому, чтобы встречать свою малышку. Как оказалось, молодой человек решил, что не хочет оставлять свою супругу в такой ответственный для семьи момент.

Как бы то ни было, но поддерживать Рапунцель в родовой палате Дмитренко будет не один. Выяснилось, что на родах будет присутствовать мама Ольги, которая после, некоторое время намерена помогать дочери с новорожденной малышкой.

«…для меня это впервые и поддержка мужа очень важна..Дай Бог мне легких родов, моему Мужу терпения и нашей крохе здоровья! Вместе мы сила Дима сам захотел присутствовать на родах, я этому очень рада…», - пишут Рапунцель.


Ольга Рапунцель готова к родам

Стоит отметить, что большинство телезрителей, несмотря на беременность Ольги, продолжают писать ей нелицеприятные комментарии.

«Может поумнеешь, когда ребеночка родишь! Истеричка!!», «По-любому сама расчехлила Дмитренка на то, чтобы он на родах был!», «Валите уже за Периметр!!!», - пишут хэйтеры.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 12:45
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