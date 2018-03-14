Зрители уверены, что на «Острове любви» нужно срочно избавляться от дедовщины

«Когда на острове кончится такая гнобежка?», «Давид, Капаклы, Гриценко объединились и долбят Сороку, правда за дело, но зеленкой облить, изуродовать мужика это последнее….», «..эту тройку нужно отправить домой, так будет всем спокойней!…», - заявляют зрители.



Ребята на Сейшельских островах продолжают активно стебаться над Артемом Сорокой после того, как парень позволил себе ударить Александру Шеву. Несколько дней назад в Сети появилась видеозапись, которая многих поклонников телепроекта повергла в шок. Несмотря на то, что большинство зрителей не любят Сороку, в этой ситуации многие заняли именно его сторону.Так как ведущие «Дома-2» и руководство реалити не отправили Артема за ворота после того, как тот поднял руку на Шеву, участники на Сейшелах решили, что пора устраивать на площадке самосуд.Сороку постоянно оскорбляют, бьют, высыпают ему на голову макароны, а недавно ребята на «Острове любви» и вовсе перешли черту. Давид Анташвили облил Артема зеленкой. Парню повезло, что на нем были очки, ведь все его лицо и даже зубы были буквально залиты зеленкой.Увидев подобный самосуд на Сейшельских островах, многие зрители принялись активно защищать парня, а некоторые и вовсе попросили ведущих и руководство отправить трех парней за ворота.