Елена Хромина набросилась на Александру Черно с кулаками

Елена является невероятно эффектной и эпатажной участницей скандальной телестройки «Дом-2». Многочисленные поклонники шоу с особым интересом следят за жизнью яркой блондинки. Девушке удается заинтересовать зрителей не только своей ослепительной внешностью, но взбалмошным, вызывающим и упорным характером.Несколько дней назад Хромина оказалась в центре очередного серьезного скандала. Блондинка подралась с Александрой Черно. А началось все из-за пустяка – сырника и стакана молока.Бестолковый скандал начался из-за того, что некоторые из участников Периметра решили немного подшутить над Еленой и запрятали ее еду оставленную на столе. Увидев, что ужин исчез, девушка сорвалась и перевернула стакан молока, после чего пошла в женскую спальню с криками о мести.Только вот Александре Черно не понравилась грязь на кухне, поэтому девушка пошла за блондинкой и попросила ее убрать за собой. Хромина принялась оскорблять всех ребят на Поляне, в том числе и Сашу. После чего Елена налетела на Черно и ударила брюнетку по лбу.Несмотря на то, что участниц поспешили растянуть ребята, которые находились на кухне, конфликтовать Елена Хромина не прекратила. На протяжении всего дня блондинка буквально разносила все вокруг и скандалила со своим возлюбленным Саймоном Марданшиным.