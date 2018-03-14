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Елена Хромина набросилась на Александру Черно с кулаками

Телезрителей шокировало неадекватное поведение Елены Хроминой.

Елена является невероятно эффектной и эпатажной участницей скандальной телестройки «Дом-2». Многочисленные поклонники шоу с особым интересом следят за жизнью яркой блондинки. Девушке удается заинтересовать зрителей не только своей ослепительной внешностью, но взбалмошным, вызывающим и упорным характером.

Елена Хромина набросилась на Александру Черно с кулаками

Несколько дней назад Хромина оказалась в центре очередного серьезного скандала. Блондинка подралась с Александрой Черно. А началось все из-за пустяка – сырника и стакана молока.

Бестолковый скандал начался из-за того, что некоторые из участников Периметра решили немного подшутить над Еленой и запрятали ее еду оставленную на столе. Увидев, что ужин исчез, девушка сорвалась и перевернула стакан молока, после чего пошла в женскую спальню с криками о мести.

Елена Хромина набросилась на Александру Черно с кулаками

Только вот Александре Черно не понравилась грязь на кухне, поэтому девушка пошла за блондинкой и попросила ее убрать за собой. Хромина принялась оскорблять всех ребят на Поляне, в том числе и Сашу. После чего Елена налетела на Черно и ударила брюнетку по лбу.

Несмотря на то, что участниц поспешили растянуть ребята, которые находились на кухне, конфликтовать Елена Хромина не прекратила. На протяжении всего дня блондинка буквально разносила все вокруг и скандалила со своим возлюбленным Саймоном Марданшиным.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:36
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