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Звезда «Дома-2» Александр Гобозов покупает иномарку за 2 миллиона рублей

Шикарный автомобиль Мерседес С180 Александру Гобозову доставят уже этим летом.

Звезда скандальной телестройки «Дом-2» в начале 2018 года снова вернулся в Периметр. Многие телезрители и участники шоу были уверены, что такой неожиданный приход Саши связан с его материальными проблемами, ведь ни для кого не является секретом, что за рейтинговое нахождение на телепроекте ребята получают кругленькую зарплату.

Звезда «Дома-2» Александр Гобозов покупает иномарку за 2 миллиона рублей

Как бы то ни было, но Гобозов опроверг предположение своих коллег и поклонников реалити. Александр заявил, что на самом деле не испытывает финансовых проблем и что совсем скоро он обзаведется автомобилей за 2 миллиона рублей.

«Заказал себе Мерседес С180 в новой комплектации за 2 миллиона рублей. С цветом еще точно не определился. Сейчас думаю над черным и белым. Комплектацию тоже еще выбираю. Автомобиль просто супер! 1,8 движок, 165 лошадиных сил. К лету машина будет у меня. Буду катать Роберта, папу и маму, ну и, конечно же, Олю!», - заявил Гобозов.


Звезда «Дома-2» Александр Гобозов покупает иномарку за 2 миллиона рублей

Стоит напомнить, что придя на реалити-шоу в последний раз, Александр высокогластно заявил о том, что пришел в Периметр за супругой. Однако, не смотря на такие громкие слова, 35-летний мужчина всего за несколько недель уже успел поменять 3 девушек. Сейчас Гобозов пытается построить отношения с Ольгой Жариковой. Что из этого получиться пока говорить рано, однако зрители не верят в эту пару.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:55
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