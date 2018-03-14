Звезда «Дома-2» Александр Гобозов покупает иномарку за 2 миллиона рублей
Шикарный автомобиль Мерседес С180 Александру Гобозову доставят уже этим летом.
Звезда скандальной телестройки «Дом-2» в начале 2018 года снова вернулся в Периметр. Многие телезрители и участники шоу были уверены, что такой неожиданный приход Саши связан с его материальными проблемами, ведь ни для кого не является секретом, что за рейтинговое нахождение на телепроекте ребята получают кругленькую зарплату.
Как бы то ни было, но Гобозов опроверг предположение своих коллег и поклонников реалити. Александр заявил, что на самом деле не испытывает финансовых проблем и что совсем скоро он обзаведется автомобилей за 2 миллиона рублей.
Стоит напомнить, что придя на реалити-шоу в последний раз, Александр высокогластно заявил о том, что пришел в Периметр за супругой. Однако, не смотря на такие громкие слова, 35-летний мужчина всего за несколько недель уже успел поменять 3 девушек. Сейчас Гобозов пытается построить отношения с Ольгой Жариковой. Что из этого получиться пока говорить рано, однако зрители не верят в эту пару.
Звезда скандальной телестройки «Дом-2» в начале 2018 года снова вернулся в Периметр. Многие телезрители и участники шоу были уверены, что такой неожиданный приход Саши связан с его материальными проблемами, ведь ни для кого не является секретом, что за рейтинговое нахождение на телепроекте ребята получают кругленькую зарплату.
Как бы то ни было, но Гобозов опроверг предположение своих коллег и поклонников реалити. Александр заявил, что на самом деле не испытывает финансовых проблем и что совсем скоро он обзаведется автомобилей за 2 миллиона рублей.
«Заказал себе Мерседес С180 в новой комплектации за 2 миллиона рублей. С цветом еще точно не определился. Сейчас думаю над черным и белым. Комплектацию тоже еще выбираю. Автомобиль просто супер! 1,8 движок, 165 лошадиных сил. К лету машина будет у меня. Буду катать Роберта, папу и маму, ну и, конечно же, Олю!», - заявил Гобозов.
Стоит напомнить, что придя на реалити-шоу в последний раз, Александр высокогластно заявил о том, что пришел в Периметр за супругой. Однако, не смотря на такие громкие слова, 35-летний мужчина всего за несколько недель уже успел поменять 3 девушек. Сейчас Гобозов пытается построить отношения с Ольгой Жариковой. Что из этого получиться пока говорить рано, однако зрители не верят в эту пару.