Артем Сорока хочет сделать полную эпиляцию тела



«Позитивчик! Мне бы было интересно посмотреть на тебя…», «Вы позорите Беларусь! Кошмар!..», «Артем, как же я тебе сочувствую!...», «Сорока, мы за тебя! Ты крутой парень!..», «Не позорь Родину!..», - пишут комментаторы.



Несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что эпатажный участник задумался о полной эпиляции тела. Как оказалось, Артем уже устал от того, что постоянно подвергается критике, поэтому решился на кардинальные изменения своего внешнего вида.В последнее время Сорока ощущает серьезные проблемы, так как он превратился в объект, над которым постоянно смеются поклонники телестройки и некоторые из участников. Тем не менее, волосы на теле у Артема не являются единственной его проблемой. Молодого человека очень часто обвиняют в неправильном отношении к Александре Шеве, а также распутном поведении и похабщине.На днях Давид Анташвили решил, что именно ему подвластно перевоспитание Артема Сороки. В результате молодой человек неожиданно ни для кого облил парня зеленкой. Эта ситуация очень задела Артема, который тут же серьезно начал обдумывать возможность эпиляции всего тела.В личном микроблоге Сорока написал пост, где поинтересовался у своих фанатов, как они смотрят на то, чтобы он сделал эпиляцию. Стоит заметить, что мнения фолловеров разошлось.