Ксения Бородина на тренировке внезапно почувствовала недомогание

«Вчера уже на тренировке все тяжко мне было, оказалось, что я заболеваю..Температуры нет, но вот состояние не стояния. И насморк и горло… буду лечиться, вечером работа!», - написала Бородина под предпоследним фото.

«Ксения, скорейшего выздоровления!!!», «Выздоравливайте, а то я уже по вам соскучилась!!! Вы самая справедливая ведущая!!! На вас приятно смотреть!!!», «Дааа скоро тепло настанет, надо в форме всегда быть! Ксения молодец, что стараетесь все успеть!», «Ксюшенька, обязательно лечитесь! Не допускайте осложнений! Здоровья Вам!!!», «Берегите себя и свою семью, Ксения! Сейчас в России очень тяжелый грипп ходит!!!», - пишут комментаторы.

Телеведущая эпатажной телестройки «Дом-2» не перестает радовать своих поклонников идеальной фигурой. Несмотря на отсутствие лишних килограмм Бородина по-прежнему очень много времени проводит в спортзале.Несколько часов назад Ксения опубликовала в личном микроблоге пост, которым некоторых из своих фанатов немного расстроила.Стоит отметить, что многочисленные поклонники телеведущей тут же бросились прямо-таки заваливать знаменитость словами поддержки и пожеланий.Подчеркнем, что буквально вчера Бородина публиковала в Сети фотографии из похода в баню. Некоторые фанаты уверены, что именно она и стало причиной недомогания Ксении.