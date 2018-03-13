АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дневник “Динаха” с предсказаниями для человечества из 3906 года и пророчества сибирских шаманов поразили ученых
EUR 69.80 USD 56.61
Курс валют на 13.03.2018

Ксения Бородина на тренировке внезапно почувствовала недомогание

Фанаты пожелали Ксении Бородиной скорейшего выздоровления.

Телеведущая эпатажной телестройки «Дом-2» не перестает радовать своих поклонников идеальной фигурой. Несмотря на отсутствие лишних килограмм Бородина по-прежнему очень много времени проводит в спортзале.

Ксения Бородина на тренировке внезапно почувствовала недомогание

Несколько часов назад Ксения опубликовала в личном микроблоге пост, которым некоторых из своих фанатов немного расстроила.

«Вчера уже на тренировке все тяжко мне было, оказалось, что я заболеваю..Температуры нет, но вот состояние не стояния. И насморк и горло… буду лечиться, вечером работа!», - написала Бородина под предпоследним фото.

Стоит отметить, что многочисленные поклонники телеведущей тут же бросились прямо-таки заваливать знаменитость словами поддержки и пожеланий.

«Ксения, скорейшего выздоровления!!!», «Выздоравливайте, а то я уже по вам соскучилась!!! Вы самая справедливая ведущая!!! На вас приятно смотреть!!!», «Дааа скоро тепло настанет, надо в форме всегда быть! Ксения молодец, что стараетесь все успеть!», «Ксюшенька, обязательно лечитесь! Не допускайте осложнений! Здоровья Вам!!!», «Берегите себя и свою семью, Ксения! Сейчас в России очень тяжелый грипп ходит!!!», - пишут комментаторы.


Ксения Бородина на тренировке внезапно почувствовала недомогание

Подчеркнем, что буквально вчера Бородина публиковала в Сети фотографии из похода в баню. Некоторые фанаты уверены, что именно она и стало причиной недомогания Ксении.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:03
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ranger Rover Sport SVR проехал «Дорогу 99
Эксперты научились использовать роботов для
"Главкосмос" сообщил об аномалии при групповом
Появились первые фотографии обновленного седана
Хейтеры заявили, что Ольга Бузова чересчур
В квартире жителя Екатеринбурга из водопроводных
Мощный смартфон LG G7 с ОЗУ на 6 ГБ выйдет в мае
Мария Лиман "переборола" многодетную ростовскую
Кроссовер Chery Tiggo 5 для России обзавелся
В вещах Игоря Дятлова были найдены следы убийцы
Слухи и новости «Дома-2»: участники взяли под
Наталья Гвоздикова презирает любовницу Евгения
Валерий Меладзе пришел в восторг от самарского
Ученые: Причиной возникновения депрессии является
Тягачи Tesla Semi с настоящими прицепами попали
«Ведьмин лес» добавлен разработчиками в
Правительство КНР: Китай замедлит процесс
Учёные обнаружили растение, оберегающее от рака и
Астрономы наконец нашли источник загадочного
Учёные: Здоровье не требует полного отказа от
Открытие ученых расширило представление об
В Германии банка некачественных консервов
На ЮБК откроются «винные деревни»
В сеть выложили рендеры летающего квадромобиля
Психическое состояние актрисы Анджелины Джоли
В Оренбурге отец лишал еды и избивал свою
Житель Омска после избиения матери выбросил ее
Учёные: Китай может первым обнаружить инопланетян
Учёные: Найдено средство борьбы с раком груди
Из всеми презираемого изгоя Артем Сорока стал
Просмотреть все новости