Модный образ Евгении Феофилактовой удивил фанатов
Бывшая участница скандальной телестройки «Дом-2» продолжает радовать поклонников яркими и стильными образами.
Несмотря на то, что Евгения Феофилактова покинула проект довольно давно, она по-прежнему остается одной из самых рейтинговых участниц реалити. Эффектная блондинка ежедневно публикует в личном микроблоге фотографии и видеоролики, которыми продолжает восхищать фолловеров Сети.
Несколько часов назад Женя выложила в Сеть снимок, на котором представила своим многочисленным фанатам новый довольно модный стиль.
Большое количество поклонников экс-участницы тут же бросились засыпать Евгению приятными комментариями и советами.
Стоит подчеркнуть, что в последнее время Евгения довольно часто публикует у себя на страничке фотографии в свадебных нарядах. Многие фолловеры Сети уверены, что Феофилактова таким способом пытается намекнуть своим поклонникам, что совсем скоро планирует пойти под венец во второй раз.
Несмотря на то, что Евгения Феофилактова покинула проект довольно давно, она по-прежнему остается одной из самых рейтинговых участниц реалити. Эффектная блондинка ежедневно публикует в личном микроблоге фотографии и видеоролики, которыми продолжает восхищать фолловеров Сети.
Несколько часов назад Женя выложила в Сеть снимок, на котором представила своим многочисленным фанатам новый довольно модный стиль.
«Вчера убрала подальше теплую одежду, поскольку на улице весна. Теперь я красуюсь в свитшотах от Саши Артлаб», - написала под фото Феофилактова.
Большое количество поклонников экс-участницы тут же бросились засыпать Евгению приятными комментариями и советами.
«Что бы Вы не делали с волосами все идет!», «Невероятно красивая!», «Лялечку бы вам еще, вам так идет быть мамой!», «Красотулька», «Женечка доставайте теплые вещи обратно! До весны еще далеко!», «Красиво и модно!», «Женя красивая, как куколка!», - пишут комментаторы.
Стоит подчеркнуть, что в последнее время Евгения довольно часто публикует у себя на страничке фотографии в свадебных нарядах. Многие фолловеры Сети уверены, что Феофилактова таким способом пытается намекнуть своим поклонникам, что совсем скоро планирует пойти под венец во второй раз.