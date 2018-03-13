Модный образ Евгении Феофилактовой удивил фанатов

«Вчера убрала подальше теплую одежду, поскольку на улице весна. Теперь я красуюсь в свитшотах от Саши Артлаб», - написала под фото Феофилактова.

«Что бы Вы не делали с волосами все идет!», «Невероятно красивая!», «Лялечку бы вам еще, вам так идет быть мамой!», «Красотулька», «Женечка доставайте теплые вещи обратно! До весны еще далеко!», «Красиво и модно!», «Женя красивая, как куколка!», - пишут комментаторы.

Несмотря на то, что Евгения Феофилактова покинула проект довольно давно, она по-прежнему остается одной из самых рейтинговых участниц реалити. Эффектная блондинка ежедневно публикует в личном микроблоге фотографии и видеоролики, которыми продолжает восхищать фолловеров Сети.Несколько часов назад Женя выложила в Сеть снимок, на котором представила своим многочисленным фанатам новый довольно модный стиль.Большое количество поклонников экс-участницы тут же бросились засыпать Евгению приятными комментариями и советами.Стоит подчеркнуть, что в последнее время Евгения довольно часто публикует у себя на страничке фотографии в свадебных нарядах. Многие фолловеры Сети уверены, что Феофилактова таким способом пытается намекнуть своим поклонникам, что совсем скоро планирует пойти под венец во второй раз.