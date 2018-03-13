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Супруг погибшей Марии Политовой не может ее забыть

Артем Шнуров опубликовал в личном микроблоге сердцещипальное послание своей покойной жене Марии Политовой.

Бывшей участницы эпатажной телестройки «Дом-2» сегодня, 13 марта, могло бы исполниться 31 год. Напомним, что несколько месяцев назад Мария скончалась. В Сети есть информация, что причиной смерти Политовой являются антидеприссанты, с количеством которых девушка не только переборщила, но и запила их спиртным.

Супруг погибшей Марии Политовой не может ее забыть

По словам следователей, Маша после принятия таблеток направилась домой, однако дойти до дачи у брюнетки так и не получилось. Девушка замерзла почти рядом с домом.

В день рождение своей покойной возлюбленной Артем решил опубликовать в Сети трогательное письмо, адресованное Политовой. Шнуров вспомнил все. Как они дружили и как не сразу поняли, что уже любят друг друга.

«…Это было неожиданностью для нас обоих, мы до этого были знакомы больше 11-ти лет. С тех пор редко проходил день, чтобы она не говорила, как счастлива - что у нее, наконец, началась нормальная жизнь и она впервые обрела настоящий дом и семью. Что хочет состариться вместе. Не было даже минимальных сомнений, что это навсегда. Навсегда получилось только для нее...», - пишет Артем.


Супруг погибшей Марии Политовой не может ее забыть

Оказывается, что сегодня, в день рождение Марии, Шнуров планировал сделать ей предложение. Андрей вспомнил, что утром в день ее гибели даже заезжал в магазин, где выбирал обручальное кольцо, которое так и не успел подарить.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:18
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