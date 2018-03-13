Эксперт диагностировал сексуальные проблемы Елены Хроминой по ее стихам
Звезда скандальной телестройки «Дом-2» продолжает шокировать телезрителей не только агрессивным поведением, но и творческими наклонностями.
Ни для кого не является секретом, что Елене Хроминой за очень короткий период времени удалось стать одной из самых рейтинговых участниц телепроекта. Ее выходки в сочетании с раздражительностью Саймона Марданшина сделали эту парочку самой обсуждаемой на телешоу.
Елена постоянно стремится тратить свое время с умом, а в последнее время и вовсе увлеклась творчеством. Хромина начали писать стихотворения. Как не странно, но стихи эффектной блондинки начали привлекать внимание не только поклонников девушки, но и специалистов, которые хорошо разбираются в области сексологии.
По словам одного из медиков, у Елены имеются серьезные проблемы в сексуальном воспитании, которые она пытается решить, как может.
Стоит подчеркнуть, что некоторые телезрители «Дома-2» также высказали свое мнение по поводу стихотворений Елены Хроминой.
Ни для кого не является секретом, что Елене Хроминой за очень короткий период времени удалось стать одной из самых рейтинговых участниц телепроекта. Ее выходки в сочетании с раздражительностью Саймона Марданшина сделали эту парочку самой обсуждаемой на телешоу.
Елена постоянно стремится тратить свое время с умом, а в последнее время и вовсе увлеклась творчеством. Хромина начали писать стихотворения. Как не странно, но стихи эффектной блондинки начали привлекать внимание не только поклонников девушки, но и специалистов, которые хорошо разбираются в области сексологии.
По словам одного из медиков, у Елены имеются серьезные проблемы в сексуальном воспитании, которые она пытается решить, как может.
«Видимо, у нее есть проблемы в вопросе сексуального воспитания. Она безусловно творческая личность. Пытается вывернуть душу наизнанку и пишет стихи, как умеет», - заявляет эксперт.
Стоит подчеркнуть, что некоторые телезрители «Дома-2» также высказали свое мнение по поводу стихотворений Елены Хроминой.
«Что за бред? Просто набор слов каких-то!», «Может я конечно не ценитель…слышу просто набор слов..», «Бредовый набор слов. Она реально больная. Тут даже не надо быть психотерапевтом!», «Это что стих?», «Что это?», - пишут комментаторы.