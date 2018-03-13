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Эксперт диагностировал сексуальные проблемы Елены Хроминой по ее стихам

Звезда скандальной телестройки «Дом-2» продолжает шокировать телезрителей не только агрессивным поведением, но и творческими наклонностями.

Ни для кого не является секретом, что Елене Хроминой за очень короткий период времени удалось стать одной из самых рейтинговых участниц телепроекта. Ее выходки в сочетании с раздражительностью Саймона Марданшина сделали эту парочку самой обсуждаемой на телешоу.

Эксперт диагностировал сексуальные проблемы Елены Хроминой по ее стихам

Елена постоянно стремится тратить свое время с умом, а в последнее время и вовсе увлеклась творчеством. Хромина начали писать стихотворения. Как не странно, но стихи эффектной блондинки начали привлекать внимание не только поклонников девушки, но и специалистов, которые хорошо разбираются в области сексологии.

По словам одного из медиков, у Елены имеются серьезные проблемы в сексуальном воспитании, которые она пытается решить, как может.

«Видимо, у нее есть проблемы в вопросе сексуального воспитания. Она безусловно творческая личность. Пытается вывернуть душу наизнанку и пишет стихи, как умеет», - заявляет эксперт.


Эксперт диагностировал сексуальные проблемы Елены Хроминой по ее стихам

Стоит подчеркнуть, что некоторые телезрители «Дома-2» также высказали свое мнение по поводу стихотворений Елены Хроминой.

«Что за бред? Просто набор слов каких-то!», «Может я конечно не ценитель…слышу просто набор слов..», «Бредовый набор слов. Она реально больная. Тут даже не надо быть психотерапевтом!», «Это что стих?», «Что это?», - пишут комментаторы.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:55
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