Зрители назвали Ольгу Орловой – ведущей с двойными стандартами

«Уберите эту каркающую ведущую Орлиху!», «Пришла нарядная, покаркала, побыла на поводу у лицемера Капаклы и нарцисса Гриценко, не решив никаких проблем свалила с острова…», «В последнее время я заметила, что все ведущие с двойными стандартами, что лысый Черкасов, что каркающая Орлова!!!», «Орлова позонная ведущая! Уберите ее с «Острова любви»!!!..», «И снова Орлова не дала «черную метку» Денисову! Пришлите ей замену!», - пишут телезрители.

Ольга продолжает активно пополнят свою армию антифанатов, которые изо дня в день активно закидывают Сеть нелицеприятными высказываниями.Не так давно поклонники реалити-шоу заподозрили, что одна из ведущих, а именно Орлова, положила глаз на одного из участников - Андрея Денисова. Напомним, что похожая ситуация уже была, правда в тот раз на месте приглянувшегося Ольге парня оказался Саймон Марданшин.Впрочем, многочисленных поклонников реалити-шоу злит совсем другое, а собственно то, как Орлова относиться к своей работе - ведущей на Сейшельских островах.Почти все зрители «Дома-2»заявляют, что Ольга не только не пытается разобрать в ситуациях, которые происходят на Сейшелах, но даже не наказывает некоторых ребят за очевидные недопустимые вещи.