Алексей Чайчиц и Елизавета Триандафилиди разъехались по домам

С тех пор, как Елизавета Триандафилиди и Алексей Чайчиц ушли за ворота, прошло совсем немного времени. Однако интерес к молодым людям по-прежнему не утихает.На протяжении нескольких дней возлюбленные писали в личных микроблогах, что активно ищут квартиру в Москве, после чего они планируют поехать отдохнуть в Китай. Тем не менее, судя по всему, свое путешествие Алексей и Елизавета отложили на некоторое время.А причиной этому стало то, что Чайчиц вернулся в Беларусь, а Триадафилиди в свой родной Краснодарский край. Как стало известно, найти жилище в столице молодым людям все-таки не удалось. Да и Алексею не посчастливилось отыскать подходящую работу фотомодели.Стоит подчеркнуть, что пока точно не известно на какой период времени Лиза с Лешей разъехались. Некоторые телезрители уверены, что ситуация в личной жизни возлюбленных сможет поменяться только после того, как парень самостоятельно найдет в Москве квартиру и работу.Добавим, что Чайчиц не единожды рассказывал на реалити-шоу «Дом-2», что является собственником шикарных апартаментов в Минске, которые он планирует продать, чтобы купить квартиру в Москве. Вполне возможно, что именно по этой причине Алексей и отправился в Белоруссию.