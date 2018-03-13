Родители Жанны Фриске тайно продают ее автомобиль, принадлежащий внуку

«Автомобиль мой! Я его подарил Жанне на рождение внука. Но он все-таки 2013 года выпуска, я буду его скоро менять!», - заявил Владимир Фриске.

«..выскочил на третий этаж, встал в окно, сделал вид, что собирается выпрыгнуть. Все так демонстративно. Сказал : «Мне без нее не жить, я сейчас прыгну!» Конечно, что его стащили …», - рассказывает Владимир Фриске.

Ни для кого не является секретом то, что после того, как 15 июня 2015 года ушла из жизни знаменитая артистка, между ее семьей и мужем идет жестокая война. И вот на днях скандал набрал новые обороты.В Сети появилась информация, что отец Жанны Фриске опубликовал на сайте «Авито» фотографии дорогостоящего автомобиля своей дочери, который, как выяснилось, он хочет продать. Дмитрий Шепелев не стал долго думать и обратился в полицию с заявлением: «Неизвестные мошенники продают машину Жанны Фриске..».Как сообщает телеведущий, иномарка принадлежала покойной артистке, а значит сейчас частично принадлежит ее сыну Платону.Как бы то ни было, но родители Жанны придерживаются совсем другого мнения.Стоит напомнить, что отец усопшей артистки не единожды называл Дмитрий Шепелева неадекватным человеком, а недавно и вовсе сообщил журналистам, что телеведущий на поминках знаменитости симулировал попытку самоубийства.