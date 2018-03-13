СМИ: Живой Кен из Бразилии примет участие в реалити-шоу «Дом-2»

Несколько часов назад в Сети появилась информация о том, что прославленный Кен из Бразилии совсем скоро посетит Неделю мод, которая будет проходить в Москве с 20 по 25 марта. Как бы то ни было, но больше всего пользователей Интернета заинтересовала совсем другая новость.В Сети ходят слухи, что Родриго Альвес намерен посетить эпатажный телепроект «Дом-2», где он мечтает отыскать свою Барби. К таким мыслям журналисты пришли после того, как наткнулись на одну из последних публикаций живого бразильского Кена.В личном микроблоге манекенщик опубликовал пост, в котором заявил своим подписчикам, что совсем скоро посетит Россию. По словам 34-летнего Родриго, он получил приглашение от организаторов Московской недели моды, поэтому уже сейчас начал активно подбирать костюм для этого мероприятия.При этом под предпоследней фотографией Альвес поставил довольно неожиданный хештег #dom2 и #tnt. Никаких объяснений Кен не дал, но СМИ уверены, что знаменитость намекает на своем появлении на реалити-шоу.Стоит подчеркнуть, что в последнее время руководство телестройки довольно часто приглашает на съемочную площадку звездных гостей, которые помогают участникам разбираться в той или иной проблеме. Вполне возможно, что именно по этой причине Альвес и появится на «Дом-2».