Алексей Купин заявил, что никогда не изменял Майе Донцовой

«…Мы выбыли из конкурса «Свадьба на миллион». Я был честен перед вами, перед своей девушкой, и перед самим собой .. в наших отношениях никогда не было измен , мы любим друг друга, и мы хотим сыграть свадьбу в этом году…», - написал Купин.

«Вы недостойная пара», «Сам виноват!», «Вам не место в конкурсе! Твоей врушке уж точно!», «Если детектор показал, что была измена, значит она была! Детектор не обманешь! Пара жесть у вас!», «Купин, ты лживый Одесский жиденок, посмотри на свое поведение со стороны!», -пишут комментаторы.



Несколько дней назад в эфир вышел очередной выпуск «Дом-2», из которого зрители узнали, что пара Донцовой и Купина больше не является участниками конкурса «Свадьба на миллион».Дело в том, что на полиграфе специалистам удалось выяснить довольно неожиданную новость. Алексей, будучи в отношениях с Маей, изменял ей. Конечно же, что Донцова не смогла поверить в подобные результаты детектора лжи, а Купин принялся активно оправдываться за свои ответы.Как бы то ни было, но их слова не повлияли на решение гостей студии, которые проголосовали против того, чтобы пара соревновалась в конкурсе за денежный приз в сумме 1 миллион рублей. И вот спустя несколько часов после выхода эфира Алексей опубликовал у себя на страничке пост-признание.Стоит заметить, что многочисленные фоловеры не поверили словам Леши.