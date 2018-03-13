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Зрители возмущенны отбором пар для конкурса «Свадьба на миллион»

Телезрители скандального реалити-шоу «Дом-2» продолжают активно бунтовать по поводу отбора пар для участия в конкурсе «Свадьба на миллион».

Не так давно в Сети появилась информация о том, что Алексей Купин и Майя Донцова не прошли основной этап отбора в свадебный конкурс, поэтому больше не смогут бороться за денежный приз. Несмотря на то, что некоторые поклонники проекта не очень любят эту пару, многие были шокированы, узнав подобный исход.

Зрители возмущенны отбором пар для конкурса «Свадьба на миллион»

Напомним, что по традиции в воскресенье пары, которые хотят принять участие в конкурсе «Свадьба на миллион», проходят проверку на полиграфе. И именно детектор лжи определяет, достойны ли ребята бороться за главный приз или все-таки нет.

Как оказалось, Купин и Донцова не являются той стабильной парой. Специалисты полиграфологи в один голос заявили, что Алексей на самом деле изменяет Майе. Такой итог мастеров своего дела приняли во внимание гости студии, которые и проголосовали против прохождения пары в конкурс.

«Реалити шоу «Кривое зеркало» посмотрела. Пара Яббарова (без разницы с кем..) и Хромина-Морданшин (.. толкает, ходит налево, отказывается и посылает,..постановы и спектакли) - эти достойны миллиона на свадьбу? А Майка с Лехой нет? Серьезно?..Мда уж...», - заявляют зрители.


Зрители возмущенны отбором пар для конкурса «Свадьба на миллион»

Отметим, что сразу же после полиграфа Майя и Алексей опубликовали в личных микроблогах посты, в которых заявили, что, несмотря ни на что, они вместе и любят друг друга.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:33
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