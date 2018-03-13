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Либерж Кпадону продает полученный в наследство участок земли за 700 тысяч рублей

Бывшая участница эпатажной телестройки «Дом-2» Либерж Кпадону предложила своим поклонникам купить у нее участок в городе Октябрьский.

Ни для кого не является секретом, что Либерж на данный момент работает администратором на съемочной площадке телепроекта. Девушка не только внимательно следит за участниками в Периметре, но и раздает молодым людям различные установки.

Либерж Кпадону продает полученный в наследство участок земли за 700 тысяч рублей

Стоит напомнить, что Кпадону ранее пыталась занять пост новой телеведущей «Дома-2», однако руководство проекта девушке отказало и утвердило мулатку на другую должность.

Несмотря на то, что Либерж довольно давно покинула реалити-шоу, за ее жизнью продолжают активно следить многие зрители. Несколько часов назад девушка опубликовала в личном микроблоге довольно неожиданный пост. Кпадону призвала своих фанатов и подписчиков купить у нее участок земли рядом с поселком Мулино в городке Октябрьский.

Либерж Кпадону продает полученный в наследство участок земли за 700 тысяч рублей

По словам эффектной мулатки, клочок земли достался ей по наследству. Участок полностью оснащен всеми незаменимыми коммуникациями, поэтому Либерж планирует продать его за 700 тысяч рублей. Добавим, что Кпадону подчеркнула в конце своего поста, что разумный торг готова обдумать.

В заключении экс-участница «Дома-2» объяснила, что продает участок по причине его ненадобности.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:02
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