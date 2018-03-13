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Ольга Бузова записывает в студии новый сингл

Ольга Бузова стремительно продолжает записывать новые песни.

Еще не прошло и недели после того, как начинающая певица презентовала свою новую композицию «Она не боится», как знаменитость уже сообщила поклонникам, что начала записывать новый сингл.

Несколько часов назад Бузова опубликовала в личном микроблоге фотографию, под которой сообщила своим многочисленным фанатам, чем она занималась этой ночью.

Ольга Бузова записывает в студии новый сингл

«Ночь. Студия. Сейчас пишется история..#ясоздаюисторию#ракетазапущена», - подписала снимок певица.

Стоит напомнить, что несколько месяцев назад Ольга заявила, что 2018 год она намерена прожить под особенным девизом – «ракета запущена». Если же судить по той работе, которую звезда сделала всего за несколько месяцев текущего года, то можно с уверенностью сказать, что в этом году Бузова преуспеет во многом.

С начала года знаменитость активно записывает новые песни и снимает видеоклипы. По словам Ольги, совсем скоро мир сможет насладиться ее вторым музыкальным альбомом.

Ольга Бузова записывает в студии новый сингл

Отметим, что многочисленные поклонников Бузовой, а их на сегодняшний день 12 с половиной миллионов, диву даются, как 32-летней телеведущей скандальной телестройки «Дом-2» удается справляться с таким большим объемом работы.

«Умничка! Но нужно себя беречь, Оль!», «Олечка, Вы вообще спите?», «Олька ты молодец! Ты танк-броневик!!! При по всем!! Ты номер один и все у тебя будет круто!!!», - пишут комментаторы.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:35
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