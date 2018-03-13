Ольга Бузова записывает в студии новый сингл
Ольга Бузова стремительно продолжает записывать новые песни.
Еще не прошло и недели после того, как начинающая певица презентовала свою новую композицию «Она не боится», как знаменитость уже сообщила поклонникам, что начала записывать новый сингл.
Несколько часов назад Бузова опубликовала в личном микроблоге фотографию, под которой сообщила своим многочисленным фанатам, чем она занималась этой ночью.
Стоит напомнить, что несколько месяцев назад Ольга заявила, что 2018 год она намерена прожить под особенным девизом – «ракета запущена». Если же судить по той работе, которую звезда сделала всего за несколько месяцев текущего года, то можно с уверенностью сказать, что в этом году Бузова преуспеет во многом.
С начала года знаменитость активно записывает новые песни и снимает видеоклипы. По словам Ольги, совсем скоро мир сможет насладиться ее вторым музыкальным альбомом.
Отметим, что многочисленные поклонников Бузовой, а их на сегодняшний день 12 с половиной миллионов, диву даются, как 32-летней телеведущей скандальной телестройки «Дом-2» удается справляться с таким большим объемом работы.
Еще не прошло и недели после того, как начинающая певица презентовала свою новую композицию «Она не боится», как знаменитость уже сообщила поклонникам, что начала записывать новый сингл.
Несколько часов назад Бузова опубликовала в личном микроблоге фотографию, под которой сообщила своим многочисленным фанатам, чем она занималась этой ночью.
«Ночь. Студия. Сейчас пишется история..#ясоздаюисторию#ракетазапущена», - подписала снимок певица.
Стоит напомнить, что несколько месяцев назад Ольга заявила, что 2018 год она намерена прожить под особенным девизом – «ракета запущена». Если же судить по той работе, которую звезда сделала всего за несколько месяцев текущего года, то можно с уверенностью сказать, что в этом году Бузова преуспеет во многом.
С начала года знаменитость активно записывает новые песни и снимает видеоклипы. По словам Ольги, совсем скоро мир сможет насладиться ее вторым музыкальным альбомом.
Отметим, что многочисленные поклонников Бузовой, а их на сегодняшний день 12 с половиной миллионов, диву даются, как 32-летней телеведущей скандальной телестройки «Дом-2» удается справляться с таким большим объемом работы.
«Умничка! Но нужно себя беречь, Оль!», «Олечка, Вы вообще спите?», «Олька ты молодец! Ты танк-броневик!!! При по всем!! Ты номер один и все у тебя будет круто!!!», - пишут комментаторы.