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Илья Яббаров начал платить алименты после громкого скандала

32-летний участник скандальной телестройки «Дом-2» Илья Яббаров начал выделять деньги на содержание дочери Владиславы.

Не так давно в Сети появилась информация, что эпатажная звезда реалити-шоу должен выплатить своему ребенку алименты в размере 150 тысяч рублей, так как несколько лет финансово не помогал ее матери. Сегодня же в Интернет просочилось другое сообщение.

Илья Яббаров начал платить алименты после громкого скандала

По словам одного из представителей Управления Федеральной службы приставов по Саратовской области, Яббаров на сегодняшний день уже выплатил бывшей супруге половину своего долга в размере 78500 рублей. Остальную же сумму, по словам матери Владиславы, мужчина планирует выплатить в ближайшее время.

Стоит напомнить, что ранее ТНТ получило письмо, в котором приставы официально попросили телеканал предоставить им информацию о доходах Ильи Яббарова за период его участия в телепроекте «Дом-2».


«Согласно полученному ответу, в настоящее время должник там не трудоустроен, «тем не менее, возможность заключения в ближайшем будущем договора гражданско-правового характера с указанным лицом Обществом рассматривается»..», - сообщили органы.


Илья Яббаров начал платить алименты после громкого скандала

Добавим, что в начале прошлого месяца судебные приставы объявили Яббарова в розыск, так как на протяжении 6 лет мужчина не помогал матери его ребенка финансово содержать дочку. Тогда участники телестройки заявили, что считают Илью «злостным неплательщиком алиментов».
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:14
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