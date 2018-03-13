Илья Яббаров начал платить алименты после громкого скандала



«Согласно полученному ответу, в настоящее время должник там не трудоустроен, «тем не менее, возможность заключения в ближайшем будущем договора гражданско-правового характера с указанным лицом Обществом рассматривается»..», - сообщили органы.

Не так давно в Сети появилась информация, что эпатажная звезда реалити-шоу должен выплатить своему ребенку алименты в размере 150 тысяч рублей, так как несколько лет финансово не помогал ее матери. Сегодня же в Интернет просочилось другое сообщение.По словам одного из представителей Управления Федеральной службы приставов по Саратовской области, Яббаров на сегодняшний день уже выплатил бывшей супруге половину своего долга в размере 78500 рублей. Остальную же сумму, по словам матери Владиславы, мужчина планирует выплатить в ближайшее время.Стоит напомнить, что ранее ТНТ получило письмо, в котором приставы официально попросили телеканал предоставить им информацию о доходах Ильи Яббарова за период его участия в телепроекте «Дом-2».Добавим, что в начале прошлого месяца судебные приставы объявили Яббарова в розыск, так как на протяжении 6 лет мужчина не помогал матери его ребенка финансово содержать дочку. Тогда участники телестройки заявили, что считают Илью «злостным неплательщиком алиментов».