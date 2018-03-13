Ксения Бородина и Курбан Омаров отметили юбилей знакомства

«Семь лет назад 12 марта мы впервые познакомились и присмотрелись. Ну, а дальше вы знаете!», - подписал фото Омаров.

«Поздравляю! Впервые встречаю мужчину, который помнит дату первой встречи!», «Будьте счастливы! Вы прекрасная пара!», «Уже семь лет? Как же быстро бежит время», «Поздравляю, живите дружно и счастливо! А Теюня – результат вашей любви пусть будет счастлива!», «Ребят, вы такие настоящие! Счастья и самое главное здоровья всей Вашей семье! Искренне!!!», «А дальше Амур стрельнул!», «Вы крутая семья!!!», - пишут комментаторы.



За семейством Курбан-Бородина очень внимательно продолжают следить несколько миллионов пользователей Сети. Ежедневно Ксения и Курбан радуют своих поклонников большим количеством фотографий и видеороликов, в некоторых из которых они признаются друг другу в любви.Несколько часов назад супруг телеведущей скандальной телестройки «Дом-2» опубликовал в личном микроблоге новый общий снимок с женой, под которым сделал маленькое признание.Стоит отметить, что Ксения Бородина уже несколько раз рассказывала СМИ и своим фанатам, как и при каких обстоятельствах они познакомились с Курбаном, только вот точной даты телеведущая никогда не называла. Поэтому такую точность Омарова по достоинству оценили фолловеры.