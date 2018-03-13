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Ксения Бородина и Курбан Омаров отметили юбилей знакомства

Курбан Омаров рассказал фолловерам, когда он познакомился с Ксенией Бородиной.

За семейством Курбан-Бородина очень внимательно продолжают следить несколько миллионов пользователей Сети. Ежедневно Ксения и Курбан радуют своих поклонников большим количеством фотографий и видеороликов, в некоторых из которых они признаются друг другу в любви.

Ксения Бородина и Курбан Омаров отметили юбилей знакомства

Несколько часов назад супруг телеведущей скандальной телестройки «Дом-2» опубликовал в личном микроблоге новый общий снимок с женой, под которым сделал маленькое признание.

«Семь лет назад 12 марта мы впервые познакомились и присмотрелись. Ну, а дальше вы знаете!», - подписал фото Омаров.

Стоит отметить, что Ксения Бородина уже несколько раз рассказывала СМИ и своим фанатам, как и при каких обстоятельствах они познакомились с Курбаном, только вот точной даты телеведущая никогда не называла. Поэтому такую точность Омарова по достоинству оценили фолловеры.

Ксения Бородина и Курбан Омаров отметили юбилей знакомства

«Поздравляю! Впервые встречаю мужчину, который помнит дату первой встречи!», «Будьте счастливы! Вы прекрасная пара!», «Уже семь лет? Как же быстро бежит время», «Поздравляю, живите дружно и счастливо! А Теюня – результат вашей любви пусть будет счастлива!», «Ребят, вы такие настоящие! Счастья и самое главное здоровья всей Вашей семье! Искренне!!!», «А дальше Амур стрельнул!», «Вы крутая семья!!!», - пишут комментаторы.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:48
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