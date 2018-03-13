Ксения Бородина и Курбан Омаров отметили юбилей знакомства
Курбан Омаров рассказал фолловерам, когда он познакомился с Ксенией Бородиной.
За семейством Курбан-Бородина очень внимательно продолжают следить несколько миллионов пользователей Сети. Ежедневно Ксения и Курбан радуют своих поклонников большим количеством фотографий и видеороликов, в некоторых из которых они признаются друг другу в любви.
Несколько часов назад супруг телеведущей скандальной телестройки «Дом-2» опубликовал в личном микроблоге новый общий снимок с женой, под которым сделал маленькое признание.
Стоит отметить, что Ксения Бородина уже несколько раз рассказывала СМИ и своим фанатам, как и при каких обстоятельствах они познакомились с Курбаном, только вот точной даты телеведущая никогда не называла. Поэтому такую точность Омарова по достоинству оценили фолловеры.
За семейством Курбан-Бородина очень внимательно продолжают следить несколько миллионов пользователей Сети. Ежедневно Ксения и Курбан радуют своих поклонников большим количеством фотографий и видеороликов, в некоторых из которых они признаются друг другу в любви.
Несколько часов назад супруг телеведущей скандальной телестройки «Дом-2» опубликовал в личном микроблоге новый общий снимок с женой, под которым сделал маленькое признание.
«Семь лет назад 12 марта мы впервые познакомились и присмотрелись. Ну, а дальше вы знаете!», - подписал фото Омаров.
Стоит отметить, что Ксения Бородина уже несколько раз рассказывала СМИ и своим фанатам, как и при каких обстоятельствах они познакомились с Курбаном, только вот точной даты телеведущая никогда не называла. Поэтому такую точность Омарова по достоинству оценили фолловеры.
«Поздравляю! Впервые встречаю мужчину, который помнит дату первой встречи!», «Будьте счастливы! Вы прекрасная пара!», «Уже семь лет? Как же быстро бежит время», «Поздравляю, живите дружно и счастливо! А Теюня – результат вашей любви пусть будет счастлива!», «Ребят, вы такие настоящие! Счастья и самое главное здоровья всей Вашей семье! Искренне!!!», «А дальше Амур стрельнул!», «Вы крутая семья!!!», - пишут комментаторы.