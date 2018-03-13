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Дарья Пынзарь встретилась с сыновьями в Турции после недельной разлуки

Бывшая участница эпатажного проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь прилетела в Аланию после десятидневной разлуки с детьми.

Для многочисленных поклонников семьи Пынзарей не является секретом то, что не так давно одна из турецких риэлторских фирм пригласила Дашу и Сергея сняться в их видеоролике. Молодым людям нужно было красиво рассказать о том, что жители России могут приобрести на берегу Средиземного моря невероятно красивые апартаменты.

Дарья Пынзарь встретилась с сыновьями в Турции после недельной разлуки

Фолловеры Сети уверены, что расплатилась компания с Пынзарями довольно заманчиво – отдали одно из своих жилищ на весьма длительный период времени. Только вот когда Дарье надо было улететь в Москву на некоторое время, детей семейство решило оставить в теплой Алании. Сыновей же Сергей и Дарья доверили няне, которая приехала с ними.

Улетев из Алании, блондинка успела побывать на светской вечеринке, слетать на день рождение Бородины в Милан, а также побывать на автограф-фотосессии в одном из торговых центров.

Дарья Пынзарь встретилась с сыновьями в Турции после недельной разлуки

Несколько часов назад Дарья опубликовала в личном микроблоге фотографию, на которой продемонстрировала своим поклонникам встречу с детьми. Девушка не стала писать под снимком какие-либо слова, Пынзарь ограничилась смайликом сердце.

Многочисленные поклонники семества Пынзарей тут же бросились закидывать Дашу приятными словами.

«Любовь она такая!», «Какие красивые дети», «Ну все, мамимо сердце успокоилось рядом с детьми!», - пишут комментаторы.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:02
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