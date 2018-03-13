Дарья Пынзарь встретилась с сыновьями в Турции после недельной разлуки
Бывшая участница эпатажного проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь прилетела в Аланию после десятидневной разлуки с детьми.
Для многочисленных поклонников семьи Пынзарей не является секретом то, что не так давно одна из турецких риэлторских фирм пригласила Дашу и Сергея сняться в их видеоролике. Молодым людям нужно было красиво рассказать о том, что жители России могут приобрести на берегу Средиземного моря невероятно красивые апартаменты.
Фолловеры Сети уверены, что расплатилась компания с Пынзарями довольно заманчиво – отдали одно из своих жилищ на весьма длительный период времени. Только вот когда Дарье надо было улететь в Москву на некоторое время, детей семейство решило оставить в теплой Алании. Сыновей же Сергей и Дарья доверили няне, которая приехала с ними.
Улетев из Алании, блондинка успела побывать на светской вечеринке, слетать на день рождение Бородины в Милан, а также побывать на автограф-фотосессии в одном из торговых центров.
Несколько часов назад Дарья опубликовала в личном микроблоге фотографию, на которой продемонстрировала своим поклонникам встречу с детьми. Девушка не стала писать под снимком какие-либо слова, Пынзарь ограничилась смайликом сердце.
Многочисленные поклонники семества Пынзарей тут же бросились закидывать Дашу приятными словами.
Для многочисленных поклонников семьи Пынзарей не является секретом то, что не так давно одна из турецких риэлторских фирм пригласила Дашу и Сергея сняться в их видеоролике. Молодым людям нужно было красиво рассказать о том, что жители России могут приобрести на берегу Средиземного моря невероятно красивые апартаменты.
Фолловеры Сети уверены, что расплатилась компания с Пынзарями довольно заманчиво – отдали одно из своих жилищ на весьма длительный период времени. Только вот когда Дарье надо было улететь в Москву на некоторое время, детей семейство решило оставить в теплой Алании. Сыновей же Сергей и Дарья доверили няне, которая приехала с ними.
Улетев из Алании, блондинка успела побывать на светской вечеринке, слетать на день рождение Бородины в Милан, а также побывать на автограф-фотосессии в одном из торговых центров.
Несколько часов назад Дарья опубликовала в личном микроблоге фотографию, на которой продемонстрировала своим поклонникам встречу с детьми. Девушка не стала писать под снимком какие-либо слова, Пынзарь ограничилась смайликом сердце.
Многочисленные поклонники семества Пынзарей тут же бросились закидывать Дашу приятными словами.
«Любовь она такая!», «Какие красивые дети», «Ну все, мамимо сердце успокоилось рядом с детьми!», - пишут комментаторы.