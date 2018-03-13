Дарья Пынзарь встретилась с сыновьями в Турции после недельной разлуки

«Любовь она такая!», «Какие красивые дети», «Ну все, мамимо сердце успокоилось рядом с детьми!», - пишут комментаторы.

Для многочисленных поклонников семьи Пынзарей не является секретом то, что не так давно одна из турецких риэлторских фирм пригласила Дашу и Сергея сняться в их видеоролике. Молодым людям нужно было красиво рассказать о том, что жители России могут приобрести на берегу Средиземного моря невероятно красивые апартаменты.Фолловеры Сети уверены, что расплатилась компания с Пынзарями довольно заманчиво – отдали одно из своих жилищ на весьма длительный период времени. Только вот когда Дарье надо было улететь в Москву на некоторое время, детей семейство решило оставить в теплой Алании. Сыновей же Сергей и Дарья доверили няне, которая приехала с ними.Улетев из Алании, блондинка успела побывать на светской вечеринке, слетать на день рождение Бородины в Милан, а также побывать на автограф-фотосессии в одном из торговых центров.Несколько часов назад Дарья опубликовала в личном микроблоге фотографию, на которой продемонстрировала своим поклонникам встречу с детьми. Девушка не стала писать под снимком какие-либо слова, Пынзарь ограничилась смайликом сердце.Многочисленные поклонники семества Пынзарей тут же бросились закидывать Дашу приятными словами.