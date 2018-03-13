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Иосиф Оганесян задаривает мехами Сашу Черно

Фолловеры не оценили подарок Иосифа Оганесяна Александре Черно на 8 марта.

Несмотря на то, что возлюбленные не так давно примирились, в их отношениях по-прежнему не все так хорошо, как многим бы хотелось. Не единожды телезрители скандальной телестройки замечали, что Александра делает все возможное для того, чтобы Иосиф обратил на нее внимание. Только вот, как оказалось, все на постоянных ссорах и руганях не заканчивается.

Иосиф Оганесян задаривает мехами Сашу Черно

Как бы то ни было, но Оганесяну все-таки удалось задобрить свою любимую женщину. На праздник 8 марта Иосиф подарил Черно черную меховую жилетку из песца, чем сразу же поспешила поделиться со своими поклонниками девушка.

Несколько часов назад в личном микроблоге Александра опубликовала снимок, на которой презентовала фолловерам Сети свой подарок.

«Любимый Иосиф подарил шубку!», - подписала фотографию брюнетка.


Иосиф Оганесян задаривает мехами Сашу Черно

Вопреки счастливым глазам Черно, пользователи социальной сети не оценили подарок Оганесяна и буквально начали забрасывать девушку неприятными комментариями.

«Подарил, чтобы хоть как-то не видеть твой жир!», «Саша, выглядишь как герой мультика Гадкий я!», «..ты истеричная! Фу, смотреть на тебя противно!», «Саша,ты чего Йосю доводишь? Он хороший,он верный,ему тоже нужна уверенность,когда он видит истеричку рядом,он не понимает,как можно так жить всю жизнь…», «Сделай, наконец, уже красивую прическу!», - пишут комментаторы.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 07:34
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