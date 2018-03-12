Лилия Четрару рассказала фанатам, какие женщины нравятся мужчинам

«…Сильная женщина - это уверенная в себе женщина. Она самодостаточна, и знает, что хочет от жизни и от мужчин. Она умеет принимать решения, отвечать за свои поступки, достойно переживать все невзгоды и идти по жизни с высоко поднятой головой....», - написала девушка.

«Согласна с вами полностью, потому что сильная женщина она, как правило, самодостаточная. Глупышки привлекают таких же. Ровня тянется к ровне!», «Все верно сказано!!!», «Самая красивая девочка проекта была! Теперь не на кого смотреть!», - пишут комментаторы.

Не так давно эффектная брюнетка вместе со своим возлюбленным Сергеем Захарьяшем покинули Периметр. Молодые люди заявили, что добились своей цели на проекте, поэтому хотят проверить свои чувства за воротами.Конечно же, что за такой яркой парой не перестают активно следить телезрители «Дома-2». Несколько часов назад Четрару опубликовала в личном микроблоге пост, который очень заинтересовал большое количество поклонников Лилии.Лилия заявила, что именно сильным женщинам зачастую достается непростая судьба, которая делает их непокладистыми и неуправляемыми. И именно такую женщину хочется иметь рядом каждому мужчине, ведь по своей натуре все они хищники и охотники.Стоит отметить, что многие присоединись к высказываниям Четрару.