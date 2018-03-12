Потап грубо подшутил над Настей Каменских в караоке-баре
Алексей Потапенко снова позволил себе неуважительное отношение к Анастасии Каменских.
Стоит отметить, что прославленный продюсер Потап не единожды был замечен в открытой дерзости к своей подруге и коллеге Насти. Не так давно в Сети был опубликован видеоролик, на котором продюсер отбирает у певицы камеру, в тот самый момент, когда та снимает свой блог.
Потап неожиданно ни для кого начинает говорить, что Каменских на самом деле неинтересная и бестолковая блогерша. Конечно же, что Анастасия подобные слова Алексея восприняла как шутку и начала громко смеяться, только вот высказывания продюсера для некоторых фолловеров показались довольно грубыми и дерзкими.
По словам очевидцев, 10 марта, во время похода в известнейших караоке-бар Киева «Сейф» Каменских решила исполнить одну из композиций Тони Бректон «Unbreak My Heart». Звук, конечно же, был не очень, но Анастасии захотелось спеть для души.
В тот самый момент, когда Настя приблизилась к припеву, сидящий возле знаменитости Потап, начал неожиданно размахивать руками и кричать:
Очевидно, что крики Алексея Потапенка в очередной раз оказались шуткой, которую пользователи Сети расценили, как грубость и неуважение по отношению к Анастасии Каменских.
Стоит отметить, что прославленный продюсер Потап не единожды был замечен в открытой дерзости к своей подруге и коллеге Насти. Не так давно в Сети был опубликован видеоролик, на котором продюсер отбирает у певицы камеру, в тот самый момент, когда та снимает свой блог.
Потап неожиданно ни для кого начинает говорить, что Каменских на самом деле неинтересная и бестолковая блогерша. Конечно же, что Анастасия подобные слова Алексея восприняла как шутку и начала громко смеяться, только вот высказывания продюсера для некоторых фолловеров показались довольно грубыми и дерзкими.
По словам очевидцев, 10 марта, во время похода в известнейших караоке-бар Киева «Сейф» Каменских решила исполнить одну из композиций Тони Бректон «Unbreak My Heart». Звук, конечно же, был не очень, но Анастасии захотелось спеть для души.
В тот самый момент, когда Настя приблизилась к припеву, сидящий возле знаменитости Потап, начал неожиданно размахивать руками и кричать:
«Настя, прекрати, пожалуйста! Настя, прекрати, заканчивай это все!»
Очевидно, что крики Алексея Потапенка в очередной раз оказались шуткой, которую пользователи Сети расценили, как грубость и неуважение по отношению к Анастасии Каменских.