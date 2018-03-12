Потап грубо подшутил над Настей Каменских в караоке-баре

«Настя, прекрати, пожалуйста! Настя, прекрати, заканчивай это все!»

Стоит отметить, что прославленный продюсер Потап не единожды был замечен в открытой дерзости к своей подруге и коллеге Насти. Не так давно в Сети был опубликован видеоролик, на котором продюсер отбирает у певицы камеру, в тот самый момент, когда та снимает свой блог.Потап неожиданно ни для кого начинает говорить, что Каменских на самом деле неинтересная и бестолковая блогерша. Конечно же, что Анастасия подобные слова Алексея восприняла как шутку и начала громко смеяться, только вот высказывания продюсера для некоторых фолловеров показались довольно грубыми и дерзкими.По словам очевидцев, 10 марта, во время похода в известнейших караоке-бар Киева «Сейф» Каменских решила исполнить одну из композиций Тони Бректон «Unbreak My Heart». Звук, конечно же, был не очень, но Анастасии захотелось спеть для души.В тот самый момент, когда Настя приблизилась к припеву, сидящий возле знаменитости Потап, начал неожиданно размахивать руками и кричать:Очевидно, что крики Алексея Потапенка в очередной раз оказались шуткой, которую пользователи Сети расценили, как грубость и неуважение по отношению к Анастасии Каменских.