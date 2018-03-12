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Зрители уверены, что у Марго Овсянниковой раскрылся сильный и смелый характер

Телезрители назвали Маргариту Овсянникову «запоминающейся личностью».

На скандальной телестройке «Дом-2» было не мало эффектных и привлекательных девушек. Одной из таких, как оказалось, является и Маргарита Овсянникова. Многочисленные зрители, впервые увидев блондинку в Периметре, сразу же начали сравнивать ее с прославленной Дарьей Пынзарь. Некоторые были уверены, что Марго станет буквально копией экс-участницы.

Зрители уверены, что у Марго Овсянниковой раскрылся сильный и смелый характер

Сейчас же поклонники реалити активно следят за развитием личной жизни Маргариты на Сейшельских островах, ведь девушка на приходе громко заявила о том, что несмотря на свой юный возраст уже готова к серьезным отношениям и даже к семье.

В последнее время поведением Овсянниковой все чаще начали восхищаться зрители.

«Рита Овсянникова - молодец!..В отличие от серой массы. Всегда есть свое мнение, мнение умеет доносить логично и спокойно, не боится одной идти против всех, значит смелая. В отношениях с Саймоном была зайкой, слушалась его, лишний раз не создавала острых углов…ее характер тогда особо не проявлялся, помимо того что она в отношениях себя показала с лучшей стороны..."


Зрители уверены, что у Марго Овсянниковой раскрылся сильный и смелый характер

"...Свободной же единицей еще и раскрылся сильный и смелый характер!..Похожие личности редки на данном шоу, но когда они появляются, то запоминаются, так как не остаются не замеченными, а в стаде же головы хоть и меняются, но общий облик остается тем же!», - пишут телезрители.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:50
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