Зрители уверены, что у Марго Овсянниковой раскрылся сильный и смелый характер

«Рита Овсянникова - молодец!..В отличие от серой массы. Всегда есть свое мнение, мнение умеет доносить логично и спокойно, не боится одной идти против всех, значит смелая. В отношениях с Саймоном была зайкой, слушалась его, лишний раз не создавала острых углов…ее характер тогда особо не проявлялся, помимо того что она в отношениях себя показала с лучшей стороны..."

"...Свободной же единицей еще и раскрылся сильный и смелый характер!..Похожие личности редки на данном шоу, но когда они появляются, то запоминаются, так как не остаются не замеченными, а в стаде же головы хоть и меняются, но общий облик остается тем же!», - пишут телезрители.

На скандальной телестройке «Дом-2» было не мало эффектных и привлекательных девушек. Одной из таких, как оказалось, является и Маргарита Овсянникова. Многочисленные зрители, впервые увидев блондинку в Периметре, сразу же начали сравнивать ее с прославленной Дарьей Пынзарь. Некоторые были уверены, что Марго станет буквально копией экс-участницы.Сейчас же поклонники реалити активно следят за развитием личной жизни Маргариты на Сейшельских островах, ведь девушка на приходе громко заявила о том, что несмотря на свой юный возраст уже готова к серьезным отношениям и даже к семье.В последнее время поведением Овсянниковой все чаще начали восхищаться зрители.