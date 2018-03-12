Виктория Романец посоветовала своим подписчикам быть красивыми
Экс-участница скандальной телестройки «Дом-2» продолжает раздавать своим поклонникам советы.
Несмотря на то, что Виктория Романец довольно давно покинула реалити-шоу, за жизнью брюнетки продолжают активно следить многочисленные телезрители. Девушка по-прежнему остается одной из самых рейтинговых участниц, интерес к которой до сих пор не угасает.
Виктория каждодневно в личном микроблоге балует своих поклонников большим количеством видеороликов и фотографий. Так и в этот раз видео Романец с невероятно красивым макияжем породило бурные восхищения со стороны фолловеров Сети.
Несколько дней назад у себя на страничке Романец выложила видеозапись, на которой она предстала перед своими фанатами с очень красивым мейком.
Стоит отметить, что пока одни пользователи социальных сетей продолжают осуждать бывшую участницу «Дома-2», другие наоборот восхищаются ее эффектным внешним видом.
Несмотря на то, что Виктория Романец довольно давно покинула реалити-шоу, за жизнью брюнетки продолжают активно следить многочисленные телезрители. Девушка по-прежнему остается одной из самых рейтинговых участниц, интерес к которой до сих пор не угасает.
Виктория каждодневно в личном микроблоге балует своих поклонников большим количеством видеороликов и фотографий. Так и в этот раз видео Романец с невероятно красивым макияжем породило бурные восхищения со стороны фолловеров Сети.
Несколько дней назад у себя на страничке Романец выложила видеозапись, на которой она предстала перед своими фанатами с очень красивым мейком.
«Вчера меня баловал не только муж, но и Мурмадина! Это один из лучших наших мейков! Согласны? Ничего лишнего….БУДЬТЕ КРАСИВЫМИ!», - подписала ролик брюнетка.
Стоит отметить, что пока одни пользователи социальных сетей продолжают осуждать бывшую участницу «Дома-2», другие наоборот восхищаются ее эффектным внешним видом.
«Королева!», «Шикарный взгляд!», «Виктория вы очаровательные!», «Красотуличка! Самая шикарная! Не обращай внимания на куриц, которые завидуют тебе!», «Нереальной красоты Виктория!! Супер просто!! Так держать! С каждым днем все красивее и красивее, кажется уже не куда, а нееет! Клевая! Восхищаюсь прям тобой!», - пишут комментаторы.