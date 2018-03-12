Виктория Романец посоветовала своим подписчикам быть красивыми

«Вчера меня баловал не только муж, но и Мурмадина! Это один из лучших наших мейков! Согласны? Ничего лишнего….БУДЬТЕ КРАСИВЫМИ!», - подписала ролик брюнетка.

«Королева!», «Шикарный взгляд!», «Виктория вы очаровательные!», «Красотуличка! Самая шикарная! Не обращай внимания на куриц, которые завидуют тебе!», «Нереальной красоты Виктория!! Супер просто!! Так держать! С каждым днем все красивее и красивее, кажется уже не куда, а нееет! Клевая! Восхищаюсь прям тобой!», - пишут комментаторы.

Несмотря на то, что Виктория Романец довольно давно покинула реалити-шоу, за жизнью брюнетки продолжают активно следить многочисленные телезрители. Девушка по-прежнему остается одной из самых рейтинговых участниц, интерес к которой до сих пор не угасает.Виктория каждодневно в личном микроблоге балует своих поклонников большим количеством видеороликов и фотографий. Так и в этот раз видео Романец с невероятно красивым макияжем породило бурные восхищения со стороны фолловеров Сети.Несколько дней назад у себя на страничке Романец выложила видеозапись, на которой она предстала перед своими фанатами с очень красивым мейком.Стоит отметить, что пока одни пользователи социальных сетей продолжают осуждать бывшую участницу «Дома-2», другие наоборот восхищаются ее эффектным внешним видом.