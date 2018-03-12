Зрители уверены, что на «Острове любви» собрались самые скучные и неинтересные участники

«…Все, больше там смотреть нет на кого! Кто остался то? Дана Николенко, которая уже месяц в соц.сетях пишет о том, что «скоро будет жара, вы все увидите!», но кроме вечно зевающего Давида Анташвили мы ничего не видим. Или Марина Африкантова?...Мне сейчас состав участников на Сейшелах напоминает старый анекдот про Титаник: «Я вас на этот корабль десять лет собирал», так и на Острове собрали самых скучных, нудных, неинтересных участников…», - пишут телезрители.

Поклонники телестройки «Дом-2»довольно давно начали замечать, что со сменой ведущего на «Острове любви» сразу же меняется и состав ребят. Так произошло и в этот раз. Перед приездом Ольги Орловой Андрей Черкасов взялся проводить небольшую «чистку» площадки.Как уже известно из эфиров, Сейшелы покинуло сразу 4 участника. В их число вошел: Александр Гобозов, Стефан Джевелит, Карина Пронина, а также Виктория Борисевич.Имена прилетевших на «Остров любви» тоже уже известны. Это Виктор Литвинов и Татьяна Мусульбес, которые для того, чтобы получить пропуск в конкурс «Свадьба на миллион» не так давно проходили детектор лжи. Также на Сейшелы прибыл Антон Шоки и Валерия Голд.Несмотря на то, что состав участников на Сейшелах очень сильно поменялся, зрителей по-прежнему не устраивают ребята, которые находятся на островах.