«Холостяк – 6»: за сердце Егора Крида будет бороться участница 5 сезона Дарья Клюкина

«“Я очень рано повзрослел”. С завтрашнего дня вся страна будет смотреть на меня настоящего. Узнает обо мне многое, мои - и +. Открываю вам душу и не знаю как к этому подготовиться. Надеюсь на вашу поддержку!», - написал музыкант.

В новом сезоне, как и заведено, встретятся 25 девушек, совершенно несхожих между собой. Участниц шоу ждут искренние разговоры, встречи на краю Планеты и испытание на честность.В Сети ранее уже были опубликованы имена тех девушек, которые постараются завоевать сердце Холостяка. Среди девушек есть модели и победительницы конкурсов красоты, блогерши, танцовщицы и певицы.Стоит подчеркнуть, что некоторые из девушек не единожды появлялись на экране телеканала ТНТ. Кто-то был в предыдущем сезоне «Холостяка», кто-то участвовал в других реалити-шоу.Так, Ульяна Пылаева ранее принимала участие во 2 сезоне «Танцев на ТНТ», а Дарья Клюкина и вовсе была участницей «Холостяка - 5» и боролась за сердце Глинникова.Также в число 25 девушек входит Анастасия Смирнова. Напомним, что Настя ранее участвовала в проекте «Дом-2» и «Каникулы в Мексике». А Елена Головань, к примеру, участвовала в 5 сезоне «Холостяка» Украины.Несколько часов назад Егор Крид опубликовал в личном микроблоге пост, в котором заявил, что очень надеется на поддержку своих поклонников.