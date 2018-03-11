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«Холостяк – 6»: за сердце Егора Крида будет бороться участница 5 сезона Дарья Клюкина

Сегодня на телеканале ТНТ стартует долгожданный 6 сезон одного из самых ярких и романтических проектов России «Холостяк».

В новом сезоне, как и заведено, встретятся 25 девушек, совершенно несхожих между собой. Участниц шоу ждут искренние разговоры, встречи на краю Планеты и испытание на честность.

«Холостяк – 6»: за сердце Егора Крида будет бороться участница 5 сезона Дарья Клюкина

В Сети ранее уже были опубликованы имена тех девушек, которые постараются завоевать сердце Холостяка. Среди девушек есть модели и победительницы конкурсов красоты, блогерши, танцовщицы и певицы.

Стоит подчеркнуть, что некоторые из девушек не единожды появлялись на экране телеканала ТНТ. Кто-то был в предыдущем сезоне «Холостяка», кто-то участвовал в других реалити-шоу.

Так, Ульяна Пылаева ранее принимала участие во 2 сезоне «Танцев на ТНТ», а Дарья Клюкина и вовсе была участницей «Холостяка - 5» и боролась за сердце Глинникова.

«Холостяк – 6»: за сердце Егора Крида будет бороться участница 5 сезона Дарья Клюкина

Также в число 25 девушек входит Анастасия Смирнова. Напомним, что Настя ранее участвовала в проекте «Дом-2» и «Каникулы в Мексике». А Елена Головань, к примеру, участвовала в 5 сезоне «Холостяка» Украины.

Несколько часов назад Егор Крид опубликовал в личном микроблоге пост, в котором заявил, что очень надеется на поддержку своих поклонников.

«“Я очень рано повзрослел”. С завтрашнего дня вся страна будет смотреть на меня настоящего. Узнает обо мне многое, мои - и +. Открываю вам душу и не знаю как к этому подготовиться. Надеюсь на вашу поддержку!», - написал музыкант.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:11
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