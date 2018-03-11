Викторию Боню снова раскритиковали за подхалимство

«Такой артистичности я не видела никогда в жизни ни у одного ребенка!!! Ее нужно в Голливуд прям с детства!!! Все Оскары будут ее, я вам голову даю на отсечение!», - написала под роликом Галкина Боня.

«Вика, а ты много детей видела за свою жизнь с такой артистичностью? Я думаю нет, раз пишешь и утверждаешь! Уже лестью пахнет, как надо!», «Вика, ты подхалимка!!!», «Вика, а ты вижу продолжаешь подлизываться! О твоем прислужничестве уже весь Интернет говорит!!!», «Вика, и тут уже успела подлизать!», «Вика, а что мешает тебе воспитывать своего ребенка так же?!», - пишут комментаторы.

Несколько часов назад в личном микроблоге прославленного юмориста и ведущего Максима Галкина появилась новая публикация, главной героиней которой стала его дочь.На видеозаписи 4-летняя Елизавета Галкина изучает французский язык, чем, конечно же, поспешил прихвастнуть шоумен. Только вот больше всего внимания пользователей социальной сети привлекла не сама малышка, а комментарий, который оставила экс-участница «Дома-2» Виктория Боня.Тут то все и началось. Один за другим хэйтеры принялись засыпать Викторию неприятными высказываниями, а некоторые и вовсе назвали Боню «подлизой» и «подхалимкой».