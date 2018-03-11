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Уход Юлии Ефременковой и Сергея Кучерова подтвердился

Сергей Кучеров и Юлия Ефременкова все-таки покинули телестройку.

Одна из самых ярких пар реалити-шоу действительно ушла за ворота. Как оказалось, молодые люди отказались принимать участие в конкурсе «Свадьба на миллион». Юлия и Сергей предпочли простить друг друга и вместе покинуть проект. Только вот, в Сети есть информация, что Ефременкова до конца не покинула шоу.

Уход Юлии Ефременковой и Сергея Кучерова подтвердился

Вероятней всего, что Юлию назло недоброжелателям все-таки утвердили на роль новой ведущей «Дома-2». А ведь, если вспомнить, то всего несколько дней назад Интернет буквально пестрил обнаженными фотографиями Ефеременковой, а антифанаты в один голос заявляли, что девушка никогда не сможет стать лицом реалити.

На данный момент Юля и Сергей вместе, но многочисленные зрители уверены, что пара липовая, поэтому совсем скоро они разойдутся.

Вчера Ефременкова опубликовала в личном блоге новую фотографию.

«Все только начинается..Ю+С= Любовь!», - подписала снимок Юля.


Уход Юлии Ефременковой и Сергея Кучерова подтвердился

Стоит заметить, что последняя публикация теперь уже бывшей участницы «Дома-2» очень оживила большое количество фолловеров.

«…Вы ушли. Как же жаль. Самая красивая пара проекта. Я желаю Вам с Сережей Счастья! Не ругайтесь! Уступайте друг другу! И берегите себя!», «Как я рада, что ты ушла с проекта! Надеюсь в роли ведущей ты будешь появляться редко!», «Как же ты бесишь! Какая с тебя ведущая…Кто-то проталкивает, сама бы ты не пробилась!», - пишут комментаторы.

dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:10
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