Уход Юлии Ефременковой и Сергея Кучерова подтвердился

«Все только начинается..Ю+С= Любовь!», - подписала снимок Юля.

«…Вы ушли. Как же жаль. Самая красивая пара проекта. Я желаю Вам с Сережей Счастья! Не ругайтесь! Уступайте друг другу! И берегите себя!», «Как я рада, что ты ушла с проекта! Надеюсь в роли ведущей ты будешь появляться редко!», «Как же ты бесишь! Какая с тебя ведущая…Кто-то проталкивает, сама бы ты не пробилась!», - пишут комментаторы.

Одна из самых ярких пар реалити-шоу действительно ушла за ворота. Как оказалось, молодые люди отказались принимать участие в конкурсе «Свадьба на миллион». Юлия и Сергей предпочли простить друг друга и вместе покинуть проект. Только вот, в Сети есть информация, что Ефременкова до конца не покинула шоу.Вероятней всего, что Юлию назло недоброжелателям все-таки утвердили на роль новой ведущей «Дома-2». А ведь, если вспомнить, то всего несколько дней назад Интернет буквально пестрил обнаженными фотографиями Ефеременковой, а антифанаты в один голос заявляли, что девушка никогда не сможет стать лицом реалити.На данный момент Юля и Сергей вместе, но многочисленные зрители уверены, что пара липовая, поэтому совсем скоро они разойдутся.Вчера Ефременкова опубликовала в личном блоге новую фотографию.Стоит заметить, что последняя публикация теперь уже бывшей участницы «Дома-2» очень оживила большое количество фолловеров.