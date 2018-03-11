Филиппа Киркорова раскритиковали за шикарный дом

«Лучше бы помогли с ремонтом тем, кто действительно в этом нуждается!», «Сразу видно..не бедствуют!», «Лучше бы помогли тем, кто особо в этом нуждается! Больным или многодетным семьям!», «Вы крутой! Но нужно быть попроще!», «Нельзя такое напоказ!», - пишут комментаторы.

После того, как у Короля российской эстрады появились дети, артист начал активно менять все в своем загородном особняке. Напомним, что Киркоров не единожды заявлял, что ему важно, чтобы 4-летняя Алла-Виктория и 3-летний Мартин жили комфортно.Чтобы создать тот уют, о котором Филипп долгое время мечтал, музыкант выбрал итальянскую неоклассику. Теперь в доме у Киркорова белые стены, чудные эксклюзивные столы, собственный Домашний персональный театр и мини Диснейленд, балетный станок с комнатой отдыха, СПА, домашний кинотеатр, бассейн. Все то, чего, как выяснилось, артисту так не хватало.В личном микроблоге Киркоров опубликовал пост, в котором поблагодарил всех тех людей, которые работали над созданием уюта его особняке.Как не странно, но ремонт в особняке не очень понравился многочисленным фолловерам Сети. Хэйтеры один за другим принялись буквально засыпать Филиппа негативными комментариями.