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Филиппа Киркорова раскритиковали за шикарный дом

Филипп Киркоров продемонстрировал, где живет вместе со своими дочерью и сыном, поделившись в личном микроблоге фотографиями шикарного особняка.

После того, как у Короля российской эстрады появились дети, артист начал активно менять все в своем загородном особняке. Напомним, что Киркоров не единожды заявлял, что ему важно, чтобы 4-летняя Алла-Виктория и 3-летний Мартин жили комфортно.

Филиппа Киркорова раскритиковали за шикарный дом

Чтобы создать тот уют, о котором Филипп долгое время мечтал, музыкант выбрал итальянскую неоклассику. Теперь в доме у Киркорова белые стены, чудные эксклюзивные столы, собственный Домашний персональный театр и мини Диснейленд, балетный станок с комнатой отдыха, СПА, домашний кинотеатр, бассейн. Все то, чего, как выяснилось, артисту так не хватало.

В личном микроблоге Киркоров опубликовал пост, в котором поблагодарил всех тех людей, которые работали над созданием уюта его особняке.

Филиппа Киркорова раскритиковали за шикарный дом

Как не странно, но ремонт в особняке не очень понравился многочисленным фолловерам Сети. Хэйтеры один за другим принялись буквально засыпать Филиппа негативными комментариями.

«Лучше бы помогли с ремонтом тем, кто действительно в этом нуждается!», «Сразу видно..не бедствуют!», «Лучше бы помогли тем, кто особо в этом нуждается! Больным или многодетным семьям!», «Вы крутой! Но нужно быть попроще!», «Нельзя такое напоказ!», - пишут комментаторы.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:26
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