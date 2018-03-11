Участники и редакция «Дом-2» поздравили Ксению Бородину с юбилеем

«Большое спасибо! Мне очень приятно!!!», - написала Ксюша.

С самого утра 8 марта Ксения Бородина начала принимать поздравления не только от своих близких и родных людей, но и от коллег, редакции, а также участников эпатажного проекта.Редакция «Дома-2» заявили, что считают Ксению той женщиной, которая, несмотря на трудности, всегда достигает поставленной перед собой цели. Ни для кого не является секретом, что телеведущая сделала себя сама. Бородиной удалось построить хорошую карьеру, стать успешной бизнесвумен и вместе с тем обзавестись любящим мужем и двумя прекрасными дочерьми.Именно своей искренностью, принципиальностью, справедливостью и нелюбовью ко лжи, Ксении удалось завоевать преданность многочисленных поклонников. Поэтому 8 марта личный микроблог Бородиной буквально взорвался от поздравлений фанатов.Конечно же, что участники «Дом-2» тоже не забыли поздравить свою любимую ведущую с ее юбилеем. Молодые люди записали видеообращение, в котором пожелали ей любви, здоровья, благополучия, а в конце и вовсе назвали ее самой лучшей ведущей.Стоит отметить, что Ксения Бородина тут же отреагировала на поздравления ребят. Ведущая поблагодарила участников в своем блоге.