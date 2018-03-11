АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Рдейский монастырь не прощает своих обидчиков, а в Горицкой обители призрачные монахини спасали людей
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Виктория Борисевич вернулась в Периметр в качестве девушки Александра Гобозова

Борисевич рассказала телезрителям «Дом-2» зачем она пришла на проект.

Вот и подошла к концу командировка Александра Гобозова на Острове любви. 35-летний мужчина в очередной раз доказал окружающим, что мало чем отличается от того хулигана, за которым так внимательно наблюдали телезрители много лет назад.

Виктория Борисевич вернулась в Периметр в качестве девушки Александра Гобозова

Саша всего за несколько недель растерял троих женщин, в том числе Викторию Борисевич, которая готова была ради Гобозова даже покинуть реалити-шоу. Виктория Борисевич, как оказалось, не смогла простить мужчине флирт с бывшей девушкой Иваной Диловой и даже при угрозе изгнания девушка заявила, что намерена пока лишь наблюдать за действиями Александра.

«Я вернулась на Поляну с Острова любви, вернулась в качестве девушки Александра Гобозова, как говорит он сам… На данный момент мы находимся не в отношениях, а больше как друзья. Он не закончил ещё свои какие-то связи с Иваной...»,- написала в личном блоге Виктория.

Борисевич рассказала поклонникам, что ей очень нравится характер Гобозова, который уже сейчас зовет ее за ворота, но она не готова мириться с его неопределенностью.

Виктория Борисевич вернулась в Периметр в качестве девушки Александра Гобозова


«…уходить с проекта я не хочу, хочу построить свои отношения, потому что пришла на проект я именно за этим. Хочу найти свою Любовь!!!», - пишет Борисевич.

Заметим, что многие зрители посоветовали Вике забыть Гобозова и напомнили девушке о том, что Александр до сих пор не развелся с Алианой Устиненко.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 12:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологами анонсирован список самых «страшных»
Виталий Гогунский поведал, что на имя своей
Гость из 2118 года озвучил журналистам главные
Пользователи Сети раскритиковали Курбана Омарова
Эксперты рассказали, почему iPhone 7 Plus стоит
Лена Миро высказала свое мнение о Михаиле
Ученый Митио Каку предупредил человечество о
Рианна стала самой популярной певицей на Apple
В сетях опубликовано новое видео перехвата НЛО
Новости и слухи «Дом-2»: Степан Меньщиков
В интернете опубликовали скриншот новой поисковой
В Бостоне водители сняли на видео НЛО во время
Анастасия Решетова опубликовала совместный
Гражданская супруга Сосо Павлиашвили отказалась
Бывший парень Елены Хроминой не захотел на ней
Huawei Y9 2018 получил 4 камеры и батарею на 4
Антигистаминные препараты становятся виновниками
Тимур Еремеев попал в ДТП, в его машину врезался
Ученые: Чрезмерное увлечение смартфонами
Александр Ширвиндт раскрыл тайну ухода из жизни
Ксения Бородина показала, как учит младшую дочку
Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о бурной ссоре
Британская королева Елизавета II поразила
Британский 16-летний подросток стал самым высоким
Алла Пугачёва очаровывает поклонников новыми фото
Екатерина Варнава разделась для нового образа
Глава HTC рассказал о новейшем дизайне мобильных
Сотрудничество Google и Nintendo позволило
Виктории Боне досталось за резкий комментарий в
Обнародованы цены на бюджетный кроссовер Datsun
Просмотреть все новости