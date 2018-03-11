Виктория Борисевич вернулась в Периметр в качестве девушки Александра Гобозова

«Я вернулась на Поляну с Острова любви, вернулась в качестве девушки Александра Гобозова, как говорит он сам… На данный момент мы находимся не в отношениях, а больше как друзья. Он не закончил ещё свои какие-то связи с Иваной...»,- написала в личном блоге Виктория.



«…уходить с проекта я не хочу, хочу построить свои отношения, потому что пришла на проект я именно за этим. Хочу найти свою Любовь!!!», - пишет Борисевич.

Вот и подошла к концу командировка Александра Гобозова на Острове любви. 35-летний мужчина в очередной раз доказал окружающим, что мало чем отличается от того хулигана, за которым так внимательно наблюдали телезрители много лет назад.Саша всего за несколько недель растерял троих женщин, в том числе Викторию Борисевич, которая готова была ради Гобозова даже покинуть реалити-шоу. Виктория Борисевич, как оказалось, не смогла простить мужчине флирт с бывшей девушкой Иваной Диловой и даже при угрозе изгнания девушка заявила, что намерена пока лишь наблюдать за действиями Александра.Борисевич рассказала поклонникам, что ей очень нравится характер Гобозова, который уже сейчас зовет ее за ворота, но она не готова мириться с его неопределенностью.Заметим, что многие зрители посоветовали Вике забыть Гобозова и напомнили девушке о том, что Александр до сих пор не развелся с Алианой Устиненко.