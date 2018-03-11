Певица Алсу продемонстрировала, как надо «зажигать» на отдыхе

«Как сказала моя подруга Жанна Левина-Мартиросян: «Когда мне исполнилось 40 лет, я поняла, что цветы, веселые женщины и песни Стаса Михайлова - лучшее завершение 8-ми мартовского загула!», - написала под видео певица.

«Жанна всегда такая зажигалка!! Дуэт ваш огонь!!», «Мне так было сладко и вкусно смотреть на вас! Супер женщины! Повезло вашим детям иметь таких родительниц!!!», «Вы, конечно, красотки! Но вы что вообще ничего не кушаете??? Как вам удается быть такими худыми?? Ведь без конфет жизни нет никакой!», «Веселушки!», «Молодцы! Правильно! В 40 жизнь не заканчивается! Веселитесь – если настроение такое классное!!...», - пишут комментаторы.



Известнейшую певицу и автора песен по праву называют одной из самых ярких и красивых звезд российского шоу-бизнеса. Несмотря на то, что артистка является мамой уже троих малышей, она продолжает радовать своих многочисленных поклонников не только новыми композициями, но и своим невероятно стройным телом.Несколько часов назад Алсу опубликовала в личном микроблоге видеоролик, на котором продемонстрировала фолловерам Сети, как она проводит время в отпуске.Стоит подчеркнуть, что поклонники Алсу один за другим принялись засыпать знаменитость и ее подругу приятными комментариями.