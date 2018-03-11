Виктория Боня пришла в восторг от талантов дочери Максима Галкина и Аллы Пугачевой

«Уроки французского..#елизаветагалкина», - подписал ролик Максим.

«Такой артистичности я не видела никогда в жизни ни у одного ребенка! Ее нужно в Голливуд прям с детства! Все «Оскары» будут ее, я вам голову даю на отсечение!», - написала Вика.

Довольно давно многочисленные поклонники Примадонны заметили, что ее дочка в своем весьма юном возрасте демонстрирует невероятные способности. 4-летняя Елизавета растет необыкновенно талантливым и артистичным ребенком, чем, конечно же, любят прихвастнуть ее звездные родители.Ежедневно в личном микроблоге Максим Галкин публикует новые видеоролики, главными героями которых оказываются его дети.Несколько часов назад шоумен выложил в Сеть новое видео с участием 4-летней Елизаветы. Как оказалось, очаровательная наследница уже начала активно изучать французский язык.Выяснилось, что за жизнью малышки следят не только фолловеры Сети. Спустя несколько минут после публикации Галкина, свой комментарий под видео оставила бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня.Шоумен не стал затягивать с ответом на предположения Бони и отреагировал довольно коротко. Максим поставил одобрительный «смайлик» высказываниям Виктории.Стоит отметить, что многие подписчики Галкина поддержали предсказания экс-участницы реалити.