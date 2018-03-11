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Виктория Боня пришла в восторг от талантов дочери Максима Галкина и Аллы Пугачевой

Максим Галкин ответил на догадки экс-участницы «Дома-2» Виктории Бони.

Довольно давно многочисленные поклонники Примадонны заметили, что ее дочка в своем весьма юном возрасте демонстрирует невероятные способности. 4-летняя Елизавета растет необыкновенно талантливым и артистичным ребенком, чем, конечно же, любят прихвастнуть ее звездные родители.

Виктория Боня пришла в восторг от талантов дочери Максима Галкина и Аллы Пугачевой

Ежедневно в личном микроблоге Максим Галкин публикует новые видеоролики, главными героями которых оказываются его дети.

Несколько часов назад шоумен выложил в Сеть новое видео с участием 4-летней Елизаветы. Как оказалось, очаровательная наследница уже начала активно изучать французский язык.

«Уроки французского..#елизаветагалкина», - подписал ролик Максим.

Выяснилось, что за жизнью малышки следят не только фолловеры Сети. Спустя несколько минут после публикации Галкина, свой комментарий под видео оставила бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня.

Виктория Боня пришла в восторг от талантов дочери Максима Галкина и Аллы Пугачевой

«Такой артистичности я не видела никогда в жизни ни у одного ребенка! Ее нужно в Голливуд прям с детства! Все «Оскары» будут ее, я вам голову даю на отсечение!», - написала Вика.

Шоумен не стал затягивать с ответом на предположения Бони и отреагировал довольно коротко. Максим поставил одобрительный «смайлик» высказываниям Виктории.

Стоит отметить, что многие подписчики Галкина поддержали предсказания экс-участницы реалити.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:51
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