Виктория Романец попросила фолловеров не судить ее жизнь по постам из «Инстаграма»

«…Вы и 80% моей жизни не знаете. Вы видите то, что я позволяю видеть!... Инстаграм это для меня игрушка, забава, но ни как показатель моей жизни!!..», - писала Виктория.

« Виктория! Какие же Вы классные! Столько разговоров вокруг вас!», «Самая большая в мире глупость – судить человека по Инстаграму! Насколько же нужно быть глупым, чтобы думать, что все звезды или известные люди заливают сюда всю свою жизнь досконально!», «А ведь и правда..многие люди привыкли всех судить по Инстаграму...», - пишут комментаторы.



Бывшая участница скандальной телестройки «Дом-2» довольно много времени проводит в социальных сетях. Девушка ежедневно не только публикует в блог различные фотографии и видеозаписи, но и активно общается со своими многочисленными поклонниками.Несколько дней назад Виктория опубликовала пост, в котором попыталась ответить на самые язвительные комментарии фолловеров. Романец постаралась убедить пользователей соц.сети, что не стоит строить представление о ее личной жизни по тем публикациям, которые они видят в ее блоге.Стоит подчеркнуть, что многие подписчики Романец поддержали девушку, а некоторые и вовсе посоветовали Вике не обращать внимания на то, что пишут в Сети о ее с Антоном семье.