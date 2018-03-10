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Виктория Романец попросила фолловеров не судить ее жизнь по постам из «Инстаграма»

Виктория Романец назвала свой личный микроблог в «Инстаграм» забавой, которая никак не является показателем ее жизни.

Бывшая участница скандальной телестройки «Дом-2» довольно много времени проводит в социальных сетях. Девушка ежедневно не только публикует в блог различные фотографии и видеозаписи, но и активно общается со своими многочисленными поклонниками.

Виктория Романец попросила фолловеров не судить ее жизнь по постам из «Инстаграма»

Несколько дней назад Виктория опубликовала пост, в котором попыталась ответить на самые язвительные комментарии фолловеров. Романец постаралась убедить пользователей соц.сети, что не стоит строить представление о ее личной жизни по тем публикациям, которые они видят в ее блоге.

«…Вы и 80% моей жизни не знаете. Вы видите то, что я позволяю видеть!... Инстаграм это для меня игрушка, забава, но ни как показатель моей жизни!!..», - писала Виктория.

Стоит подчеркнуть, что многие подписчики Романец поддержали девушку, а некоторые и вовсе посоветовали Вике не обращать внимания на то, что пишут в Сети о ее с Антоном семье.

Виктория Романец попросила фолловеров не судить ее жизнь по постам из «Инстаграма»

« Виктория! Какие же Вы классные! Столько разговоров вокруг вас!», «Самая большая в мире глупость – судить человека по Инстаграму! Насколько же нужно быть глупым, чтобы думать, что все звезды или известные люди заливают сюда всю свою жизнь досконально!», «А ведь и правда..многие люди привыкли всех судить по Инстаграму...», - пишут комментаторы.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:35
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