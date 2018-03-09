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Виктория Борисевич в восторге от Александра Гобозова

Виктория Борисевич не готова принять предложение Александра Гобозова об уходе с телепроекта.

Для многочисленных поклонников реалити-шоу «Дом-2» было большим шоком узнать, что Андрей Черкасов, прежде чем сдать свой пост Ольге Орловой, отправил на Поляну сразу 4 участника, среди которых оказались Гобозов и Борисевич.

Виктория Борисевич в восторге от Александра Гобозова

По прибытии в Периметр Виктория заявила, что не считает себя возлюбленной Александра. Как выяснилось, девушка намерена занять наблюдательную позицию, так как Гобозов до сих пор не смог до конца выяснить отношения с Иваной Диловой.

Также Борисевич утверждает, что ей очень нравится Саша, ведь только в этом мужчине она смогла рассмотреть невероятно большое количество положительных качеств.

Помимо чувства юмора, темперамента и привлекательности, Виктории нравится в Александре то, что он уже сейчас хочет забрать ее за Периметр. Однако и тут есть свои недостатки. Девушка хорошо понимает, что это довольно серьезный шаг, сделать который она пока еще не готова.

Виктория Борисевич в восторге от Александра Гобозова

«Вчера я вернулась на поляну с Острова любви, вернулась в качестве девушки Александра Гобозова, как говорит он сам. На данный момент мы находимся не в отношениях, а больше как друзья. Он не закончил еще свои какие-то связи с Иваной, он так же продолжает с ней выяснения отношений, поэтому я сейчас нахожусь в так сказать наблюдательной позиции», - написала Борисевич в личном микроблоге.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:43
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