Алексей Самсонов признался супруге в любви
Алексей Самсонов и Юлия Щаулина решили сохранить брак и отменили бракоразводный процесс.
Бывшим участникам телестройки «Дом-2» удалось наладить отношения, о чем они поспешили сообщить своим многочисленным поклонникам. Напомним, что в конце января текущего года Сеть взорвала новость о том, что Алексей и Юлия подали на развод.
Как бы то ни было, но родителям маленького Мирона все-таки удалось проявить мудрость и они простили друг друга, тем самым сохранив счастливую семью для своего малыша.
Вчера, 8 марта, Алексей в личном микроблоге опубликовал пост, который посвятил своей супруге Юлии. Самсонов очень мило признался Щаулиной в любви и заявил, что невероятно рад тому, что им при всем том, что было между ними, удалось воссоединиться.
Верные фанаты очень обрадовались этой новости и стали буквально засыпать семейство приятными словами.
Бывшим участникам телестройки «Дом-2» удалось наладить отношения, о чем они поспешили сообщить своим многочисленным поклонникам. Напомним, что в конце января текущего года Сеть взорвала новость о том, что Алексей и Юлия подали на развод.
Как бы то ни было, но родителям маленького Мирона все-таки удалось проявить мудрость и они простили друг друга, тем самым сохранив счастливую семью для своего малыша.
Вчера, 8 марта, Алексей в личном микроблоге опубликовал пост, который посвятил своей супруге Юлии. Самсонов очень мило признался Щаулиной в любви и заявил, что невероятно рад тому, что им при всем том, что было между ними, удалось воссоединиться.
«Друзья, не поверите..Только что освободился и хочу поздравить свою любимую жену с Международным женским днем 8-ое марта! Целый день мы провели вместе и я счастлив, что у нас с ней все наладилось! Я Тебя очень сильно люблю! Ты у меня самая лучшая!», - написал Леша.
Верные фанаты очень обрадовались этой новости и стали буквально засыпать семейство приятными словами.
«Счастья Вам!», «Я прям очень рада, что все Хорошо! Леша, она лучшая, лучше ты точно никого не сможешь найти!», «Ура!!! Молодцы! Хватит баловаться!!! Такой парень подрастает!!», «Береги ее!», « Молодцы, что снова вместе!», - пишут комментаторы.