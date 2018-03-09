Алексей Самсонов признался супруге в любви

«Друзья, не поверите..Только что освободился и хочу поздравить свою любимую жену с Международным женским днем 8-ое марта! Целый день мы провели вместе и я счастлив, что у нас с ней все наладилось! Я Тебя очень сильно люблю! Ты у меня самая лучшая!», - написал Леша.

«Счастья Вам!», «Я прям очень рада, что все Хорошо! Леша, она лучшая, лучше ты точно никого не сможешь найти!», «Ура!!! Молодцы! Хватит баловаться!!! Такой парень подрастает!!», «Береги ее!», « Молодцы, что снова вместе!», - пишут комментаторы.

Бывшим участникам телестройки «Дом-2» удалось наладить отношения, о чем они поспешили сообщить своим многочисленным поклонникам. Напомним, что в конце января текущего года Сеть взорвала новость о том, что Алексей и Юлия подали на развод.Как бы то ни было, но родителям маленького Мирона все-таки удалось проявить мудрость и они простили друг друга, тем самым сохранив счастливую семью для своего малыша.Вчера, 8 марта, Алексей в личном микроблоге опубликовал пост, который посвятил своей супруге Юлии. Самсонов очень мило признался Щаулиной в любви и заявил, что невероятно рад тому, что им при всем том, что было между ними, удалось воссоединиться.Верные фанаты очень обрадовались этой новости и стали буквально засыпать семейство приятными словами.