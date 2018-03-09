Элла Суханова призналась, что в пробках очень часто знакомится с мужчинами

«...Вот на моем опыте скажу : со мной очень часто знакомятся , когда я болтаю по телефону , улыбаюсь и смеюсь - обычно в этот момент я с кем-то из подруг обсуждаем «важно жизненные вопросы!...», - написала девушка в личном микроблоге.

«Ты наверное в депрессии, если на улице уже знакомишься…», «Ооо, боги! Что за глупость ты несешь?!..?», «Элла как всегда..проблемы с пальца высасывает!», - пишут комментаторы.

Всем известно, что самой большой проблемой жителей Москвы являются большие дорожные пробки, в которых зачастую приходится стоять по несколько часов. Тем не менее, бывшая участница телестройки «Дом-2» придумала свой метод, как не только хорошо провести время в пробке, но и сделать так чтобы от нее была хоть какая-то польза.По рассказам Сухановой, в пробках существует огромнейший рынок знакомств, которым грех не пользоваться, ведь находясь в своем автомобиле, любой человек чувствует себя по максимуму удобно и надежно.Элла заявила, что с ней довольно часто знакомятся мужчины в пробках.Стоит отметить, что некоторые фолловеры Сети восприняли подобное признание Сухановой как депрессию.Напомним, что Элла с недавнего времени абсолютно свободная девушка. Несколько дней назад Суханова и Трегубенко официально развелись.