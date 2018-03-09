Сразу четыре участника «Острова любви» оказались под угрозой вылета с проекта

«Сегодня по итогам голосования, Гобозов полетел с черной меткой в Москву! Каковы шансы Саши на голосовании?», - спросил Андрей Штрих в микроблоге проекта.

«Рады, что нас отправили на остров? Как вы уже поняли, я нет!», - написала у себя в соц.сети Татьяна Мусульбес.

Довольно занимательный разговор предстоит увидеть поклонникам телешоу в сегодняшнем эфире. Напомним, что на днях на лобном месте на Сейшельских островах было решено, кто же покинет Остров любви и отправиться на Поляну для голосования на вылет.Наверное, все-таки не везет ВДВшнику, ведь всего за несколько дней проживания на острове Александр Гобозов успел не только заработать «черную метку» за потасовку с Артемом Сорокой, но и получить звание «балабол реалити-шоу».Вместе с Гобозовым на Поляну отправилась Виктория Борисевич, с которой Саша заявил, что хочет построить отношения.Карина Пронина, не смотря на довольно активную жизнь на Сейшелах, сама попросила ведущего отпустить ее с острова с «черной меткой».Ну и заключительным в квартете на вылет стал Стефан Джевелит, которому за драку с Алексеем Безусом также вручили «черную метку».Сейчас на Остров любви уже вылетело несколько участников, в число которых входит Татьяна Мусульбес, Валерия Голд и Виктор Литвинов.