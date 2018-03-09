Карина Пронина по собственному желанию покинула Остров любви

«…Я сама приняла решение ехать в Москву, так как устала от хаоса и беспредела, который творится на острове. Стоит ли оставаться на голосовании?», - спросила Пронина в личном микроблоге.

«Карина, тебе точно не стоит оставаться, иди домой!», «Карина, я желаю тебе счастья! Ты хорошая девочка! Лучше уходи из «Дома-2», «Домой уезжай!», - пишут комментаторы.

За короткий срок пребывания на реалити-шоу Карине удалось вскружить голову одновременно нескольким парням. Как бы то ни было, но по итогам девушка все-таки осталась одна. На сегодняшний день Пронина находится в Москве, куда прилетела несколько дней назад.Отметим, что отношения Карины и Кудряшова с самого начала имели проблемы, ведь в пару постоянно вмешивалась Балинская, которая заявляла, что Алексей ей очень нравится. Анастасия не единожды устраивала разборки Прониной и унижала девушку. Как результат постоянные перепалки всегда заканчивали драками.По рассказам Карины, она покинула Остров любви по собственному желанию. Девушка заявила, что уже устала от каждодневных подстрекательств и потасовок.Как оказалось, девушка довольно серьезно начала задумываться о том, чтобы покинуть телепроект так и не дождавшись голосования на Поляне.Стоит добавить, что большое количество фолловеров Сети посоветовали Карине немедленно покидать «Дом-2».