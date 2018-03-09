Дженнифер Лопес произвела фурор своими фотографиями в спортивном бюстгальтере



«Собираюсь на тренировку!», - написала под снимком Дженнифер.

«Я мечтаю увидеть тебя однажды! Любим тебя!», «Ничего себе..очень жарко..», «Вы никогда не перестанете удивлять нас! Обожаю ваш стиль! Вы королева!», «Вы выглядите невероятно! Как вам это удается?», «Очень мило», «Вай!», «Дженнифер, Вы прекрасна! Очень горячее и сексуально!!», - пишут многочисленные комментаторы.

Прославленная 48-летняя американская певица и актриса продолжает радовать большое количество поклонников своим великолепным внешним видом, а ее фигуре остается только завидовать многим молодым девушкам.Довольно часто у себя на концертах знаменитость появляется в нарядах, которые очень сложно назвать скромными. Дженнифер никогда не скрывала, что для поддержания своего тела в прекрасной форме, ей приходится очень много времени проводить в спортивном зале.Несколько дней назад в личном микроблоге Лопес появилась новая фотография, на которой исполнительница позирует в спортивном бюстгальтере белого цвета и полосатых легинсах.За несколько часов фотография американской звезды собрало огромное количество лайков и комментариев. Фолловеры Сети буквально засыпали Лопес приятными словами.