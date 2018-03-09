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Дженнифер Лопес произвела фурор своими фотографиями в спортивном бюстгальтере

Дженнифер Лопес в очередной раз взорвала Сеть новой публикацией.

Прославленная 48-летняя американская певица и актриса продолжает радовать большое количество поклонников своим великолепным внешним видом, а ее фигуре остается только завидовать многим молодым девушкам.

Дженнифер Лопес произвела фурор своими фотографиями в спортивном бюстгальтере

Довольно часто у себя на концертах знаменитость появляется в нарядах, которые очень сложно назвать скромными. Дженнифер никогда не скрывала, что для поддержания своего тела в прекрасной форме, ей приходится очень много времени проводить в спортивном зале.

Несколько дней назад в личном микроблоге Лопес появилась новая фотография, на которой исполнительница позирует в спортивном бюстгальтере белого цвета и полосатых легинсах.

«Собираюсь на тренировку!», - написала под снимком Дженнифер.


Дженнифер Лопес произвела фурор своими фотографиями в спортивном бюстгальтере

За несколько часов фотография американской звезды собрало огромное количество лайков и комментариев. Фолловеры Сети буквально засыпали Лопес приятными словами.

«Я мечтаю увидеть тебя однажды! Любим тебя!», «Ничего себе..очень жарко..», «Вы никогда не перестанете удивлять нас! Обожаю ваш стиль! Вы королева!», «Вы выглядите невероятно! Как вам это удается?», «Очень мило», «Вай!», «Дженнифер, Вы прекрасна! Очень горячее и сексуально!!», - пишут многочисленные комментаторы.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:27
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