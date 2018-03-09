Алексей Купин и Майя Донцова выбыли из конкурса «Свадьба на миллион»

Многочисленные зрители «Дома-2» долгое время заявляли, что пару Алексея Купина и Маий Донцовой руководство проекта тянет в победители. Как бы то ни было, однако на днях выяснилось, что если же такая версии и присутствовала, то отныне она утратила актуальность.Несколько дней назад Майя опубликовала в личном микроблоге пост, в котором заявила, что очень обиделась на телезрителей, ведь те постоянно голосуют против нее.Напомним, что ранее пару Донцовой и Купина жестко принялись критиковать фанаты телешоу, что привело к тому, что влюбленных сняли с участия в конкурсе «Свадьба на миллион». А ведь девушка настолько сильно хочет замуж, что уже даже готова родить парню малыша.Только вот поведение Алексея свидетельствует о другом. Молодой человек не планирует в скором времени играть свадьбу и его не интересуют проблемы со здоровьем, которые обнаружили у Майи. А это значит, что решение об исключении из конкурса его более чем устраивает.Правда этот момент не устраивает саму Майю и ее маму, ведь те помнят день, когда Алексей пообещал им в скором времени жениться на Донцовой младшей.Эфир, в котором будет объявлено, правда ли, что пару Донцовой и Купина сняли из конкурса «Свадьба на миллион», выйдет уже в это воскресенье.