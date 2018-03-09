Зрители не могут понять логику Андрея Денисова

«…Высидел-таки себе Жону! И это после всех, которых он называл «недостойными», а сам хапнул саму «невинность и целомудрие»…Во семейке радость-то подвалит. Завудиююю, и да, молча!», - пишут телезрители.

«Ты упал в моих глазах!», «Штрих, ты явно перегрелся на солнце! Мозги подкисли! Шева всеобщий рай для всех!», «..с искренней девушкой Дашей не захотел быть, даже если прошлое такое было, а Шеве второй шанс даешь! Смехота. Где логика то? А родители твои походу просто не знают, кто такая Шева! Лучше бы она к дочке своей уехала!», - пишут комментаторы.



Один из самых признанных участников реалити-шоу, более известный как Штрих, довольно долгий период времени ни с кем не завязывал любовных отношений. Тем не менее, в последнее время молодой человек начал очень часто засматриваться на Александру Шевченко, что, как выяснилось, вовсе не нравиться его фанатам.Телезрители уверены, что подобный выбор Андрея уж явно не понравиться его отцу и матери, а также пытаются убедить парня одуматься и прекратить отношения с Сашей.Несмотря на все уговоры зрителей «Дома-2» и поклонников Штриха, парень по-прежнему находится в отношениях с Александрой. Недавно Андрей даже спрашивал у подписчиков в личном микроблоге, дать ли ему второй шанс Шеве, ответ на который уж явно не порадовал молодого человека.