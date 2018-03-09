Зрители не могут понять логику Андрея Денисова
Поклонники телестройки молча «завидуют» семье Андрея Денисова.
Один из самых признанных участников реалити-шоу, более известный как Штрих, довольно долгий период времени ни с кем не завязывал любовных отношений. Тем не менее, в последнее время молодой человек начал очень часто засматриваться на Александру Шевченко, что, как выяснилось, вовсе не нравиться его фанатам.
Телезрители уверены, что подобный выбор Андрея уж явно не понравиться его отцу и матери, а также пытаются убедить парня одуматься и прекратить отношения с Сашей.
Несмотря на все уговоры зрителей «Дома-2» и поклонников Штриха, парень по-прежнему находится в отношениях с Александрой. Недавно Андрей даже спрашивал у подписчиков в личном микроблоге, дать ли ему второй шанс Шеве, ответ на который уж явно не порадовал молодого человека.
Один из самых признанных участников реалити-шоу, более известный как Штрих, довольно долгий период времени ни с кем не завязывал любовных отношений. Тем не менее, в последнее время молодой человек начал очень часто засматриваться на Александру Шевченко, что, как выяснилось, вовсе не нравиться его фанатам.
Телезрители уверены, что подобный выбор Андрея уж явно не понравиться его отцу и матери, а также пытаются убедить парня одуматься и прекратить отношения с Сашей.
«…Высидел-таки себе Жону! И это после всех, которых он называл «недостойными», а сам хапнул саму «невинность и целомудрие»…Во семейке радость-то подвалит. Завудиююю, и да, молча!», - пишут телезрители.
Несмотря на все уговоры зрителей «Дома-2» и поклонников Штриха, парень по-прежнему находится в отношениях с Александрой. Недавно Андрей даже спрашивал у подписчиков в личном микроблоге, дать ли ему второй шанс Шеве, ответ на который уж явно не порадовал молодого человека.
«Ты упал в моих глазах!», «Штрих, ты явно перегрелся на солнце! Мозги подкисли! Шева всеобщий рай для всех!», «..с искренней девушкой Дашей не захотел быть, даже если прошлое такое было, а Шеве второй шанс даешь! Смехота. Где логика то? А родители твои походу просто не знают, кто такая Шева! Лучше бы она к дочке своей уехала!», - пишут комментаторы.