АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три ужасных австралийских монстра привлекли внимание ученых после многочисленных рассказов свидетелей событий
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

После длительной разлуки Ольга Бузова наконец-то встретилась с обожаемым Дэнчиком

Дэнчик поздравил всех девушек и женщин с 8 марта и опубликовал в личном микроблоге новое видео с Ольгой Бузовой.

Всеизвестный Денис Куренко уже давно скрывается под именем Дэнчик. Мало кто знает, что ранее мужчина долгое время проработал на телеканале ТНТ оператором и даже был продюсером. А начиналось все, как и у Бородиной и Бузовой, из «Дома-2».

После длительной разлуки Ольга Бузова наконец-то встретилась с обожаемым Дэнчиком

Сейчас же большущий друг Ольги Бузовой, Александра Шепса, Ксении Бородиной, Елены Темниковой и Алены Шишковой активно веселить и забавлять фолловеров социальной сети своими видеоработами.

Несколько часов назад Дэнчик опубликовал у себя в блоге новый клип, главной героиней которого стала восходящая звезда российской эстрады – Бузова.

«С праздником вас дорогие девушки и женщины!!! Счастья вам и бесконечного женского счастья!!! С премьерой тебя дорогая очередного хита!!! Тебе тоже желаю всех благ!!! Я знаю что ты кайфуешь от сцены, пусть так и будет продолжай! #праздник #8марта #девушки#женщины #онанебоится», - подписал ролик Дэнчик.

Пользователи Сети один за другим принялись засыпать Ольгу словами поздравления с премьерой ее новой песни «Она не боится».

После длительной разлуки Ольга Бузова наконец-то встретилась с обожаемым Дэнчиком

«Олечка, от всей души поздравляю тебя и бесконечно люблю!», «Такая умничка, душевная, хрупкая!», «Олечка, мы все тобой гордимся! Ты очень хорошая! Ты найдешь свою любовь!», «Красотка Бузова!», «Искренняя такая. Олечка все у тебя будет хорошо! Всему свое время!», - пишут комментаторы.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 12:26
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Черепаха в ЮАР чудом спаслась от стада слонов
Барак Обама хочет выпустить свое шоу на Netflix
Каждый четвертый российский школьник тратит свои
ПикапаHolden Colorado получил две новые спецверсии
В Сети появился видеоролик мучений Ольги Бузовой
В Китае заявили о намерении сделать юань мировой
Чанг Ченг: Lenovo S5 будет мощнее Xiaomi Redmi
Ученые выяснили, что "детский" голос привлекает
Любовь Толкалина подогревает интерес поклонников
Ксения Собчак опубликовала новую фотографию
Ученые обнаружили бактерии, которые питаются
Пользователи форума Reddit приняли питерский
Apple разработала водонепроницаемый кабель для
Вместо поздравлений с 8 марта Ксения Собчак
Стало известно о датах анонсов Vivo X21 и Vivo V9
Представлен телефон Energizer Power Max P20 с
Илья Яббаров задумался об уходе с проекта «Дом-2»
С активов Каддафи пропало 10 миллиардов евро
От Дейр-эз-Зора до Восточной Гуты: почему боевики
Японцы разрабатывают трехрядный кроссовер Honda
Ученые разработали новые технологии доставки
Дани Алвес отрицает вытирание соплей об Роналду
Генетические исследования помогли ученым впервые
Команда Ubisoft намерена серьезно заняться
В Америке заметили кризис мужского пола
Одежда будущего будет накапливать энергию из
В центре Киева состоялся митинг сторонников
Глава центра освобождения пленных был задержан
Росстат: Россияне стали лидерами по туризму в
Правительство Эстонии: Разрешено строительство
Просмотреть все новости