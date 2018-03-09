После длительной разлуки Ольга Бузова наконец-то встретилась с обожаемым Дэнчиком

«С праздником вас дорогие девушки и женщины!!! Счастья вам и бесконечного женского счастья!!! С премьерой тебя дорогая очередного хита!!! Тебе тоже желаю всех благ!!! Я знаю что ты кайфуешь от сцены, пусть так и будет продолжай! #праздник #8марта #девушки#женщины #онанебоится», - подписал ролик Дэнчик.

«Олечка, от всей души поздравляю тебя и бесконечно люблю!», «Такая умничка, душевная, хрупкая!», «Олечка, мы все тобой гордимся! Ты очень хорошая! Ты найдешь свою любовь!», «Красотка Бузова!», «Искренняя такая. Олечка все у тебя будет хорошо! Всему свое время!», - пишут комментаторы.



Всеизвестный Денис Куренко уже давно скрывается под именем Дэнчик. Мало кто знает, что ранее мужчина долгое время проработал на телеканале ТНТ оператором и даже был продюсером. А начиналось все, как и у Бородиной и Бузовой, из «Дома-2».Сейчас же большущий друг Ольги Бузовой, Александра Шепса, Ксении Бородиной, Елены Темниковой и Алены Шишковой активно веселить и забавлять фолловеров социальной сети своими видеоработами.Несколько часов назад Дэнчик опубликовал у себя в блоге новый клип, главной героиней которого стала восходящая звезда российской эстрады – Бузова.Пользователи Сети один за другим принялись засыпать Ольгу словами поздравления с премьерой ее новой песни «Она не боится».