АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три ужасных австралийских монстра привлекли внимание ученых после многочисленных рассказов свидетелей событий
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Зрители призвали участниц «Дома-2» опомниться и взяться за уборку в доме

Телезрители эпатажной телестройки шокированы чистотой женской комнаты.

Не единожды многочисленные поклонники «Дома-2» поражались тому, что происходит в женской спальне. Как бы то ни было, но сегодняшний состав участниц заткнул за пояс все прошлые проблематичные результаты в этом ракурсе.

Зрители призвали участниц «Дома-2» опомниться и взяться за уборку в доме

Смотря на то, что окружает участниц реалити-шоу, большинство зрителей начали интересоваться, в каких именно свинушниках и конюшнях росли и воспитывались "дамы" телестройки. Ведь даже имеющиеся на шоу уборщицы не могут справиться с приведением в порядок женской комнаты.

Фанаты «Дом-2» заявляют, что по состоянию женской спальни можно отлично определить, что будет ожидать молодых людей, которые в итоге захотят строить с ними отношения. Но вот такого беспорядка, какой можно наблюдать сегодня, там уже давно не было.

Зрители призвали участниц «Дома-2» опомниться и взяться за уборку в доме

По всей комнате раскиданы не только вещи девушек, но и бумажки, огрызки, обрезки, косметика, посуда и так далее. Трудно рассмотреть хотя бы маленькую часть помещения, на которой царит полная чистота. В последнее время зрителей начал интересовать один вопрос – "как девушкам удается жить в таком свинстве".


«Ну и свиньи!», «И это женская спальня??!!!», «КОШМАР!!! Как в этом можно жить?», «Руководству нужно на каждую «даму» выдавать по уборщице, чтобы те следили и сразу шли за ними убирали!», «Давно такого не видела! Не девушки, а свиньи!», - пишут зрители «Дом-2».

dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:18
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Черепаха в ЮАР чудом спаслась от стада слонов
Барак Обама хочет выпустить свое шоу на Netflix
Каждый четвертый российский школьник тратит свои
ПикапаHolden Colorado получил две новые спецверсии
В Сети появился видеоролик мучений Ольги Бузовой
В Китае заявили о намерении сделать юань мировой
Чанг Ченг: Lenovo S5 будет мощнее Xiaomi Redmi
Ученые выяснили, что "детский" голос привлекает
Любовь Толкалина подогревает интерес поклонников
Ксения Собчак опубликовала новую фотографию
Ученые обнаружили бактерии, которые питаются
Пользователи форума Reddit приняли питерский
Apple разработала водонепроницаемый кабель для
Вместо поздравлений с 8 марта Ксения Собчак
Стало известно о датах анонсов Vivo X21 и Vivo V9
Представлен телефон Energizer Power Max P20 с
Илья Яббаров задумался об уходе с проекта «Дом-2»
С активов Каддафи пропало 10 миллиардов евро
От Дейр-эз-Зора до Восточной Гуты: почему боевики
Японцы разрабатывают трехрядный кроссовер Honda
Ученые разработали новые технологии доставки
Дани Алвес отрицает вытирание соплей об Роналду
Генетические исследования помогли ученым впервые
Команда Ubisoft намерена серьезно заняться
В Америке заметили кризис мужского пола
Одежда будущего будет накапливать энергию из
В центре Киева состоялся митинг сторонников
Глава центра освобождения пленных был задержан
Росстат: Россияне стали лидерами по туризму в
Правительство Эстонии: Разрешено строительство
Просмотреть все новости