Зрители призвали участниц «Дома-2» опомниться и взяться за уборку в доме



«Ну и свиньи!», «И это женская спальня??!!!», «КОШМАР!!! Как в этом можно жить?», «Руководству нужно на каждую «даму» выдавать по уборщице, чтобы те следили и сразу шли за ними убирали!», «Давно такого не видела! Не девушки, а свиньи!», - пишут зрители «Дом-2».

Не единожды многочисленные поклонники «Дома-2» поражались тому, что происходит в женской спальне. Как бы то ни было, но сегодняшний состав участниц заткнул за пояс все прошлые проблематичные результаты в этом ракурсе.Смотря на то, что окружает участниц реалити-шоу, большинство зрителей начали интересоваться, в каких именно свинушниках и конюшнях росли и воспитывались "дамы" телестройки. Ведь даже имеющиеся на шоу уборщицы не могут справиться с приведением в порядок женской комнаты.Фанаты «Дом-2» заявляют, что по состоянию женской спальни можно отлично определить, что будет ожидать молодых людей, которые в итоге захотят строить с ними отношения. Но вот такого беспорядка, какой можно наблюдать сегодня, там уже давно не было.По всей комнате раскиданы не только вещи девушек, но и бумажки, огрызки, обрезки, косметика, посуда и так далее. Трудно рассмотреть хотя бы маленькую часть помещения, на которой царит полная чистота. В последнее время зрителей начал интересовать один вопрос – "как девушкам удается жить в таком свинстве".