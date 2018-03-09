Зрители уверены, что Артем Сорока не планирует уходить из «Дом-2»

«Отличный мужик!», «Не глупый. Харизматичный и умелый провокатор. Не урод! Ни с кем не построил? А с кем там что-то строить то? Только с теми с кем скажут…», - оправдывают многие зрители Сороку.

«Сорока интересный персонаж. Прикольный. Как он грамотно и мощно провоцирует участников на агрессию! Красота просто! И ведь троллит жирно, открыто и очень нагло!..Я уверена, что Сорока очень хочет быть участников «Дома-2», поэтому уходить в ближайшее время даже не планирует!...Да, один раз не смог сдержаться с Шевой, но я убеждена, что второй такой оплошности этот игрок не допустит….Мне кажется, что Сорока является именно тем персонажем, который сейчас очень нужен телепроекту!..», - пишут телезрители «Дома-2».

Несмотря на то, что парень на протяжении нескольких недель находится на Сейшельских островах, он до сих пор не смог построить нормальные отношения, о которых так громко заявлял на своем приходе. Артем не единожды утверждал, что на Острове любви собрались девушки, имеющие завышенную самооценку.Как бы то ни было, однако, невзирая на хорошее отношение фанатов телешоу, многие были уверены, что парня выгонят из проекта после того, как он поднял руку на девушку. Тем не менее, Артем по сей день находится на Сейшелах и продолжает поднимать рейтинги реалити.