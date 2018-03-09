Хейтеры смеются над носом Ксении Бородиной

«Мои любимые мимозы», - подписала фото Бородина.

«Что с носом? Глупое фото!!!», «Ну и рожа», «Ну зачем постоянно так губы выпячивать? Всегда так смешно смотреть на это! Этот тренд уже в прошлом, женщины, будьте естественны! На вас так приятней будет смотреть! Так делают только куклы-муклы надувные!», «Ничего себе…сама худущая, а пальцы толстые и очень короткие. Такие руки нужно прятать!», «У Бородиной все норм, но губы вареники! Надо менять или не выпячивать!», - пишут комментаторы.

Публикую ежедневно в личном микроблоге фотографии и видеозаписи с многомиллионной армией фанатов, стоит приготовиться к тому, что реакция на твой контент в любой момент может стать далекой от идеала. Эта картина хорошо знакома и Ксении, которую неоднократно «троллили» в Сети за нарциссизм и самообожание.Бородина ежедневно загружает в блог до десяти публикаций, которые, конечно же, тут же спешат оценить многочисленные фолловеры.Несколько часов назад телеведущая скандальной телестройки опубликовала на своей страничке новый снимок, который большое количество хейтеров не оценили по достоинству, а некоторые и вовсе начали высмеивать внешний вид Ксении.На фотографии телеведущая держит веточку мимозы и сама себя фотографирует в зеркале.