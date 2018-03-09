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Даже судебные приставы не обнаружили денег у Александра Гобозова

Имя Александра Гобозова числиться на сайте судебных приставов.

После очередного возвращения Саши на телестройку «Дом-2» в глазах местных девушек он был обворожительным и соблазнительным бизнесменом, который знает чего хочет. И этому не приходится удивляться, ведь Гобозов постоянно заявлял, что он является владельцем недвижимого и движимого имущества.

Даже судебные приставы не обнаружили денег у Александра Гобозова

Недавно в Сети появилась информация о том, что Александр на самом деле является должником и даже числиться на сайте судебных приставов. Как бы то ни было, но этот эпизод из жизни мужчины, оказался не самым страшным.

Несмотря на то, что Гобозов говорил о том, что у него есть автомобиль, жилье, счет в банке и земельные участки, в действительности ничего этого у Саши нет. На сайте судебных приставов указано, что его бизнес был закрыт по ст.46 ч.1 п.3. А это довольно своеобразная статья.

Эта статья применяется только в тех случаях, когда судебные приставы не могут найти у человека никакой собственности, поэтому все долги списываются. Сейчас многочисленные фолловеры называют Гобозова мошенником.

Даже судебные приставы не обнаружили денег у Александра Гобозова

«Аферист!», «Это сразу было понятно, что у него ничего нет!», «Теперь понятно, почему бабы так быстро сливаются. Все-таки узнали, что он нищий!», «У Гобозова нет никакого имущества!» «Мошенник! Нашел метод, как одурачить всех!», - пишут телезрители «Дом-2».
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:33
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