Антон Гусев заявил, что в женский праздник не нужно впутывать мужчин

«8 марта Женский праздник, не надо впутывать в него мужчин. Одна сотая часть моей сильной команды, и это только лидеры Краснодара. Что мы делаем и планируем, даже представить сложно..», - написал Гусев.

«Салон красоты!», «Ребенка подари!», «Очень красивый букет!», «Кольцо и цветы», «Любите ее и цените это главное, все остальное мелочи жизни!», - пишут комментаторы.

Несмотря на то, что Гусев и Романец довольно давно покинули скандальную телестройку, за их личной жизнью продолжают активно наблюдать многочисленные поклонники. Фанаты до сих пор не могут до конца понять, как на самом деле складываются отношения у Виктории и Антона, ведь их жизнь похожа на американские горки.Не так давно в Сети активно обсуждали скоропостижный развод Гусева и Романец, а уже сейчас молодые люди снова счастливы вместе.Несколько часов назад Антон обнародовал в личном микроблоге пост, который довольно сложно назвать разумным.Многочисленные фолловеры в очередной раз не стали комментировать нелепые высказывания Антона. Вероятней всего, что хэйтерам уже надоело не только читать, но и высказываться в адрес Гусева.Спустя короткое время Антон опубликовал еще один блог, в котором поинтересовался у фанатов, что ему подарить супруге на праздник. Отметим, что этот пост за последнее время стал самым обсуждаемым в соц.сети Гусева.