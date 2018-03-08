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Женя Меньщикова рассказала об общении со Степаном Меньщиковым после расставания

Супруга экс-участника «Дома-2» рассказала пользователям Сети об общении Степана с детьми после их расставания.

Прошлым летом многочисленных поклонников семейства Меньщиковых шокировала новость о том, что пара планирует развестись. Как оказалось, очередной кризис, настигший семью Жени и Степана, дал понять им, что мать и отец больше не любят друг друга.

Женя Меньщикова рассказала об общении со Степаном Меньщиковым после расставания

Несмотря на огромное желание молодых людей, сразу развестись у них не получилось, ведь в семье подрастал ребенок, которому еще нет одного года.

На сегодняшний день Меньщиковы уже начали бракоразводный процесс, так как недавно дочка Евгении и Степана отпраздновала свое первое день рождение.

Долгое время молодые люди старались не комментировать свой развод, однако сейчас и Женя и Степан в открытую обсуждают свою семью с фанатами.

Женя Меньщикова рассказала об общении со Степаном Меньщиковым после расставания

«… так просто взять и закрыть страницу в 7 лет совместной жизни не могу, тем более, когда есть общие чады. 6 лет я веду Инстаграмм и вы наблюдали развитие наших отношений: 2 свадьбы, 2 беременности, 2 развода, и тут бац — я все оборвала. Ладно, обещаю вам почаще рассказывать о нашем теперешнем общении и так сказать родительской дружбе. Например, сегодня Степан был у нас в гостях, привез Ивану кучу подарков, пообщался с принцессой», - написала несколько дней назад Евгения Меньщикова в личном микроблоге.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 12:30
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